به گزارش خبرگزاری مهر، بر اساس جدیدترین گزارش سازمان امور مالیاتی کشور، در سال ۱۴۰۴، جزییاتی از آمار تخصیص یافته مالیات بر ارزش افزوده به حوزه‏‌های سلامت و رفاه مردم، توسعه و آبادانی شهرها و روستاهای کشور و ترویج و توسعه ورزش‌های همگانی و سامان‌دهی امور جوانان در سال ۱۴۰۴ ارایه داد.

بنا بر آخرین آمار و اطلاعات سازمان امور مالیاتی کشور، در مجموع ۳۵۵ هزار و ۵۰۷ میلیارد تومان از محل مالیات بر ارزش افزوده و در قالب عوارض و سلامت به دستگاه‏‌ها و نهادهای مربوطه جهت توسعه و آبادانی کشور و سلامت و رفاه مردم پرداخت شده است.

طبق این گزارش، در سال گذشته، از مجموع مالیات بر ارزش افزوده وصول شده ۲۵۳ ‌هزار و ۷۷۰ میلیارد تومان برای توسعه و آبادانی کشور به حساب شهرداری‏‌ها، دهیاری‌ها، فرمانداری‌‏ها و ادارات کل امور عشایر سراسر کشور پرداخت شده که نسبت به مدت مشابه سال قبل‌تر (۱۸۵ هزار و ۱۶۸ میلیارد تومان)، رشد ۳۷ درصدی داشته است.

همچنین در سال گذشته، ۹۳ هزار و ۲۹۵ میلیارد تومان به بخش سلامت و درمان اختصاص یافته است که در مقایسه با مدت مشابه سال ماقبل (۶۷ هزار و ۴۰۳ میلیارد تومان)، رشد ۳۸ درصدی را نشان می‌دهد.

علاوه بر موارد مذکور، ۸ هزار و ۴۴۲ میلیارد تومان در قالب سهم ۲۷ صدم درصد ترویج و توسعه ورزش‌های همگانی و سامان‌دهی امور جوانان به حساب وزارتخانه‏‌های ورزش و جوانان و آموزش و پرورش اختصاص یافته که بیانگر رشد ۲۷ درصدی نسبت به دوره مشابه در سال قبل‏‌تر (۶ هزار و ۵۷۵ میلیارد تومان) است.