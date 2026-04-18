۲۹ فروردین ۱۴۰۵، ۱۲:۰۰

پرداخت ۳۵۵ همت برای توسعه و آبادانی، سلامت و سامان‌دهی امور جوانان

پرداخت ۳۵۵ همت برای توسعه و آبادانی، سلامت و سامان‌دهی امور جوانان

اعلام سازمان امور مالیاتی کشور، ۳۵۵ همت از محل مالیات بر ارزش افزوده و در قالب عوارض و سلامت به دستگاه‏‌ها و نهادهای ذی‎ربط جهت توسعه و آبادانی کشور و سلامت و رفاه مردم پرداخت شده است.

به گزارش خبرگزاری مهر، بر اساس جدیدترین گزارش سازمان امور مالیاتی کشور، در سال ۱۴۰۴، جزییاتی از آمار تخصیص یافته مالیات بر ارزش افزوده به حوزه‏‌های سلامت و رفاه مردم، توسعه و آبادانی شهرها و روستاهای کشور و ترویج و توسعه ورزش‌های همگانی و سامان‌دهی امور جوانان در سال ۱۴۰۴ ارایه داد.

بنا بر آخرین آمار و اطلاعات سازمان امور مالیاتی کشور، در مجموع ۳۵۵ هزار و ۵۰۷ میلیارد تومان از محل مالیات بر ارزش افزوده و در قالب عوارض و سلامت به دستگاه‏‌ها و نهادهای مربوطه جهت توسعه و آبادانی کشور و سلامت و رفاه مردم پرداخت شده است.

طبق این گزارش، در سال گذشته، از مجموع مالیات بر ارزش افزوده وصول شده ۲۵۳ ‌هزار و ۷۷۰ میلیارد تومان برای توسعه و آبادانی کشور به حساب شهرداری‏‌ها، دهیاری‌ها، فرمانداری‌‏ها و ادارات کل امور عشایر سراسر کشور پرداخت شده که نسبت به مدت مشابه سال قبل‌تر (۱۸۵ هزار و ۱۶۸ میلیارد تومان)، رشد ۳۷ درصدی داشته است.

همچنین در سال گذشته، ۹۳ هزار و ۲۹۵ میلیارد تومان به بخش سلامت و درمان اختصاص یافته است که در مقایسه با مدت مشابه سال ماقبل (۶۷ هزار و ۴۰۳ میلیارد تومان)، رشد ۳۸ درصدی را نشان می‌دهد.

علاوه بر موارد مذکور، ۸ هزار و ۴۴۲ میلیارد تومان در قالب سهم ۲۷ صدم درصد ترویج و توسعه ورزش‌های همگانی و سامان‌دهی امور جوانان به حساب وزارتخانه‏‌های ورزش و جوانان و آموزش و پرورش اختصاص یافته که بیانگر رشد ۲۷ درصدی نسبت به دوره مشابه در سال قبل‏‌تر (۶ هزار و ۵۷۵ میلیارد تومان) است.

کد مطلب 6803954
طیبه بیات

