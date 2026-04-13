هر تغییری در تقویم انتخابات‌ شوراها توسط ستاد انتخابات اعلام خواهد شد

به گزارش خبرنگار مهر، علی زینیوند، سخنگوی وزارت کشور صبح امروز (دوشنبه ۲۴ فروردین ماه) طی نشست خبری با موضوع «خدمت رسانی مجموعه وزارت کشور در جنگ تحمیلی سوم و انتخابات شوراهای اسلامی کشور»، اظهار کرد: رسانههای ما در طول جنگ تحمیلی سوم عملکرد خیلی خوبی داشتند که لازم است به همه اصحاب رسانه خدا قوت بگویم.
وی ضمن تسلیت شهادت حضرت آیتالله علی خامنهای، بیان کرد: رزمندگان شجاع ما با رشادت خود در جنگ اخیر، تمدن ایران را در جهان پرآوازهتر کردند.
سخنگوی وزارت کشور تصریح کرد: شهادت دانشآموز میناب لکه ننگینی دیگر را بر کارنامه دشمنان ما ثبت کرد که سالها میتوان برای این جنایت و هدف قرار دادن غیرنظامیان، دشمن را نکوهش کرد.
زینیوند گفت: انتخاب به موقع آیتالله سید مجتبی خامنهای به عنوان رهبر سوم انقلاب اسلامی منجر به آرامش بسیار خوبی در کشور شده است و نظرات و بیانیههای ایشان بسیار راهبردی و امیدوارکننده است و این نویدبخش آینده روشنتری برای ایران اسلامی است.
وی ادامه داد: در جنگ تحمیلی سوم، ارکان مختلف دولت به خوبی به مردم خدمترسانی کردند. مردم اصلا احساس جنگ نکردند. با وجود اینکه دشمن به ما حمله کرد، در پایتخت کشور و شهرهای مختلف اصلا فضای جنگی نبود و خدمترسانی به خوبی انجام شد.
سخنگوی وزارت کشور تاکید کرد: آنچه میتواند دستاوردهای ملت ایران را تثبیت کند، میز مذاکره و دیپلماسی است. مختصات تیم مذاکرهکننده فعلی هم بسیار ویژه است و رئیس آن رئیس مجلس شورای اسلامی است. محمدباقر قالیباف از ابتدای جوانی جنگیده و جانفدا بوده و هنوز هم همینطور است. وی شناخت خوبی از مسائل مختلف کشور دارد و اجماع خوبی نسبت به وی در کشور وجود دارد. اراده ما این است که منافع جمهوری اسلامی ایران را در میز مذاکره تثبیت کنیم. نماینده کل سلایق کشور در تیم مذاکرهکننده کشورمان وجود دارد.
وی تاکید کرد: تیم مذاکرهکننده ما در مذاکرات اسلامآباد، اقتدار کشور را به خوبی نشان دادند. رهبر انقلاب اسلامی محور اتحاد و وحدت ملی کشور هستند. رهبر انقلاب به ریز و با جزئیات جنگ و مذاکرات را مدیریت میکنند.
زینیوند درباره عملکرد وزارت کشور در جنگ تحمیلی سوم، توضیح داد: ما اصلا غافلگیر و دستپاچه نشدیم و به خدمات خود ادامه دادیم و وقفهای در وزارت کشور و استانها ایجاد نشد.
وی ادامه داد: برای مثال در حوزه اقتصادی، کشور به ۵ منطقه تقسیم شد و از روز ۱۰ اسفند، تمام موجودی انبارها در همه استانها مورد ارزیابی قرار گرفت تا مردم با مشکل مواجه نشوند. تامین کالا به خوبی انجام شد.
سخنگوی وزارت کشور تصریح کرد: به صورت مفصل و بدون وقفه اقدامات لازم انجام شد و جا دارد از طرف وزیر کشور، از همه استانداران، فرمانداران و مدیران استانی که کشور را اینچنین آرام مدیریت کردند، تشکر میکنم.
وی در ادامه، توضیح داد: آن روزی که بدون هشدار مورد حمله قرار گرفتیم، غافلگیر نشدیم. الحمدلله الان هم هیچ مشکلی درباره مدیریت داخلی کشور و تامین کالا وجود ندارد. آمادگی ما بسیار خوب است و کالا به وفور وجود دارد.
زینیوند تاکید کرد: تعداد سارقین در ایام جنگ کاهشی بود، چرا که مردم امنیت را در خیابانها تامین کردند. مردم در تامین امنیت داخلی همکاری زیادی کردند. روحیه نظامیان و مردم ما با حس پیروزی بسیار افزایش یافته است.
سخنگوی وزارت کشور در پاسخ به سوالی مبنی بر زیادهخواهی آمریکا در مذاکرات اسلامآباد، گفت: آنچه به حوزه کاری وزارت کشور بازمیگردد، این است که ما از امنیت داخلی کشور محافظت میکنیم اما مذاکرات متولی خاص خود را دارد. مذاکرات هم مسئله پوشیدهای ندارد.
وی ادامه داد: ما در حوزه سیاست و امنیت داخلی وظایف خود را انجام میدهیم. ما آمادگی کامل برای رویارویی با دشمن داریم؛ هم توان برای مقابله نظامی و هم اراده لازم را برای مذاکره داریم.
زینیوند تاکید کرد: هیچ کدام از امور جاری کشور متوقف نشده است. دهها طرح عمرانی در کشور در ایام جنگ افتتاح شده است. انتخابات هم مسیر خود را طی میکند.
وی اظهار کرد: همه فرآیندهای انتخابات بر اساس تقویم زمانبندی پیش رفته است و آمادگی لازم برای برگزاری انتخابات در ۱۱ اردیبهشت را داریم. البته یک بخش برگزاری انتخابات به اجرا بازمیگردد و باید بخشهایی مثل تامین امنیت هم لحاظ شود.
سخنگوی وزارت کشور تصریح کرد: ما ۷۰ هزار شعبه اخذ رأی داریم که حدود یک میلیون نفر برای تأمین امنیت انتخابات نیاز داریم. نیروهای نظامی و بسیج هم اعلام آمادگی برای تأمین امنیت برگزاری انتخابات کردهاند.
وی گفت: برگزاری انتخابات به صورت تمام الکترونیک نیاز به دو ماه وضعیت عادی دارد که چون برخی زیرساختها از سوی دشمن در جنگ هدف قرار گرفت، امکان برگزاری انتخابات تمام الکترونیکی نیست. اما اگر انتخابات ۱۱ اردیبهشت ماه برگزار شود، انتخابات در برخی از شهرها از جمله تهران تمام الکترونیکی و در برخی دیگر از شهرها نیمه الکترونیک خواهد بود.
وی توضیح داد: طبق قانون، اگر یک حوزه انتخابیه شرایط جنگی، امنیتی و سیاسی و اجتماعی خاص داشته باشد، نظرات استانداران و احزاب سیاسی درباره زمان برگزاری انتخابات تجمیع میشود و باید نهادهای بالادستی تصمیم بگیرند و اگر آنان تشخیص دهند که در شرایط خاص، انتخابات با مهلت کوتاهی بعد از جنگ باشد، اعلام میشود. بر این اساس اگر تغییری در زمان برگزاری انتخابات پیشرو ایجاد شود، اعلام خواهد شد.
زینیوند درباره امکان به تعویق افتادن انتخابات، گفت: هر گونه خبر درباره تغییر تقویم انتخابات از سوی وزارت کشور و ستاد انتخابات اعلام خواهد شد.
وی درباره میزان خسارتهای جنگ تحمیلی سوم، گفت: ستاد برآورد خسارت تشکیل شده و روزانه میزان آن مشخص میشود، از مردم میخواهم خسارتهای دیده شده را به فرمانداری یا شهرداریها اعلام کنند. مردم نگران نباشند؛ هیچ چیز از چشم ستاد برآورد خسارت مغفول نخواهد ماند.
سخنگوی وزارت کشور تاکید کرد: هیچ نگرانی جدی درباره مرزهای کشور نداریم. با تدابیر دوراندیشانه رهبر شهید انقلاب، دو قرارگاه در شمال غرب و جنوب شرق کشور قرار گرفت که باعث شده بر مرزها تسلط کامل داشته باشیم. آنچنان تسلط عمقی در مرزها داریم، به دشمن فرصت ندادیم در مرزها تعرضی کند. البته مردم ساکن در نزدیک مرزهای کشور هم همکاری میکنند و تهدیدی در مرزها متوجه کشور نیست.
وی اظهار کرد: بعد از وقوع جنایت میناب، وزارت کشور در تعامل با وزارت خارجه و وزارت آموزش و پرورش، اقدامات خوبی را برای پیگیری حقوقی این جنایت دشمن انجام داده است. همچنین اقداماتی برای ثبت ملی این جنایت دشمن در حال پیگیری است.
زینیوند در پاسخ به سوالی درباره اهمیت وصل شدن اینترنت در انتخابات پیشرو، توضیح داد: پروسه انتخابات هیچ ارتباطی به اینترنت بینالمللی ندارد. تصمیمگیری درباره وصل شدن اینترنت بینالمللی متولی خاص خودش را دارد.
سخنگوی وزارت کشور تاکید کرد: حتی اگر آتشبس نقض شود و جنگ هم شدیدتر شود، امکان برگزاری انتخابات وجود دارد، اما بسیاری از مردم تأکیدشان بر این است که بهتر است انتخابات در فضای آرام برگزار شود. به هر صورت، اگر نهادهای بالادستی تصمیمی برای تغییر زمان برگزاری انتخابات اتخاذ کنند، اعلام خواهد شد.
وی گفت: زیرساختهای ما در این جنگ ناجوانمردانه مورد تعرض قرار گرفت، اما دیدیم که برای مثال، حملاتی که به خطوط ریلی وارد شد، به سرعت بازسازی شد تا مردم در حمل و نقل و سفر دچار مشکل نشوند. بازسازی منازل آسیبدیده هم برای ما در اولویت است.
وی در ادامه، گفت: ترامپ بحث نابودی تمدن ایران را مطرح کرد که شوخیای بیش نبود. کسی که تمدن نبیند، نمیتواند چیزی را از تمدن درک کند. عجیب است که مشاوران ترامپ دو خط درباره ایران و مردم ما نمیخوانند؟!
زینی وند ادامه داد: راحتترین زمان برای دستگاههای امنیتی در حوزه کنترل داخلی، زمانی است که در جنگ و تهدید خارجی هستیم. چطور دشمن هویت مردم ما را درک نمیکند؟ ما مردم را یکپارچه میدانیم و نگرانی از این بابت نداریم. البته نیروهای ما هم هر کدام کار خودشان را برای تأمین امنیت داخلی و حفظ امنیت مرزهای کشور انجام میدهند.
وی درباره سازوکار برگزاری انتخابات تناسبی در انتخابات پیشرو، گفت: مردم خیلی با انتخابات تناسبی آشنا نیستند که سعی میکنیم ایرادات را رفع کنیم. البته احزاب در جریان این موضوع هستند. انتخابات تناسبی کار پیچیدهای نیست و در ایام تبلیغات، بستههای آموزشی عمومی در اختیار مردم قرار خواهد گرفت.
زینیوند در واکنش به انتشار خبری در یکی از رسانهها مبنی بر تعویق انتخابات شوراها بعد از پایان جنگ، گفت: انتخابات سخنگو و ستاد دارد و وزارت کشور باید در این زمینه اطلاعرسانی کند.
وی ادامه داد: نظرات جدی وجود دارد که انتخابات در همان تاریخ ۱۱ اردیبهشت ماه برگزار شود. البته نظر غالب جریانهای سیاسی و هیئت نظارت این است که اگر انتخابات به بعد از پایان جنگ موکول شود، ممکن است فضای بهتری باشد.
سخنگوی وزارت کشور تاکید کرد: به هر صورت تصمیمگیری در این زمینه با نهادها و مراجع بالادستی است و ما تابع نظر آنان هستیم. تا این لحظه هیچ دستورالعملی به ما برای تعویق انتخابات نشده است. هر تصمیمی در این مورد اتخاذ شود، فورا اعلام خواهیم کرد.
