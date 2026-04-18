۲۹ فروردین ۱۴۰۵، ۱۹:۵۲

دستگیری ۳۹ سارق با ۸۳ فقره سرقت در یزد

دستگیری ۳۹ سارق با ۸۳ فقره سرقت در یزد

یزد - فرمانده انتظامی استان یزد از دستگیری ۳۹ سارق در هفته گذشته خبر داد که به ۸۳ فقره انواع سرقت از اماکن نیمه‌ساز، منزل، موتورسیکلت، خودرو و سرقت از معابر اعتراف کردند.

به گزارش خبرگزاری مهر، احمد نگهبان اظهار داشت: ماموران پلیس در هفته گذشته با تشکیل تیم‌های عملیاتی و گشت‌زنی در محلات و نقاط جرم خیز و حساس شهر یزد، ۳۹ سارق را دستگیر کردند.

وی افزود: سارقان در بازجویی‌های انجام شده به ۸۳ فقره سرقت از اماکن نیمه ساز، منزل، موتورسیکلت، خودرو و سرقت از معابر اعتراف کردند و روانه دادسرا شدند.

نگهبان با بیان اینکه بیشترین سرقت‌های کشف شده مربوط به سرقت از اماکن نیمه ساز است گفت: لازم است شهروندان برای ساخت و ساز از دوربین مداربسته یا نگهبان شبانه‌روزی استفاده کنند تا سارقان در رسیدن به اهداف خود ناکام مانند.

