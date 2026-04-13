احمد میرعلایی: رهبر شهید مسیر هنر متعالی را به جامعه نشان دادند

احمد میرعلایی تهیه‌کننده سینما در گفتگو با خبرنگار مهر درباره ابعاد شخصیتی رهبر شهید عنوان کرد: شخصیت مقام معظم رهبری، حضرت آیت‌الله العظمی امام خامنه‌ای دارای ابعاد و وجوه متعددی است که به دلایل گوناگون، هنوز زمان می‌برد تا به‌درستی شناخته شود.

وی افزود: در زمانی که رهبر شهید در میان ما بودند، همه از وجود ایشان احساس آرامش و اطمینان خاطر داشتیم و همواره از نصایح، سخنان و نظراتشان بهره‌مند می‌شدیم. اما پس از شهادت، باید اذعان داشت که هنوز زمان لازم است تا جهان به عمق شخصیت ایشان پی ببرد. قرن‌های گذشته و قرن‌های آینده، قطعاً شاهد ظهور شخصیتی با این ویژگی‌ها نخواهند بود.

این تهیه‌کننده با اشاره به صاحب‌نظر بودن رهبر شهید در حوزه فرهنگ ‌و هنر اظهار کرد: هنگامی که از اشراف ایشان در زمینه فرهنگ و هنر سخن می‌گوییم، با شخصیتی روبه‌رو هستیم که با وجود آن همه مشغله و مسئولیت‌های خطیر، در عرصه فرهنگ و هنر صاحب‌نظر و دارای تبحر و قدرتی مثال‌زدنی بود. ایشان با پشتوانه علمی و معنوی لازم، درباره مسائل مختلف سیاسی، جهان اسلام و مسائل جهانی سخن می‌گفتند و برای مسئولان و مردم جهان پیام‌هایی داشتند.

وی تاکید کرد: هر گوشه از دیدگاه‌های رهبر شهید در فرهنگ و هنر، نشان‌دهنده عمق نگاه و تسلط ایشان بود. متأسفانه جهان هنوز کمتر به این بُعد از شخصیت ایشان توجه کرده است و این وظیفه اهالی هنر، به‌ویژه سازمان‌ها و نهادهای فرهنگی و هنری است که این شخصیت را نه به دلیل خود ایشان، بلکه به خاطر نیاز انسان امروز معرفی کنند.

این تهیه‌کننده اظهار کرد: انسان امروز به کسی نیاز دارد که بتواند خود را به قله‌هایی برساند که امروزه دست‌نیافتنی است، چه در شعر، چه در موسیقی، چه در فیلم، چه در نقاشی و چه در دیگر شاخه‌های هنر. آنچه مهم است، این است که ایشان مسیر هنر متعالی را به جامعه نشان دادند؛ هنری که امروزه جهان، چه بخواهد و چه نخواهد، به آن نیازمند است.

وی با اشاره به ویژگی شخصیتی خاص امام خامنه‌ای گفت: گاه ممکن است هنرمندان و مردمی که با هنر سروکار دارند، آنچه را نیاز دارند، طلب نکنند، بلکه آنچه را دوست دارند جستجو کنند. اما امام خامنه‌ای آنچه را مردم نیاز داشتند، در قالب علاقه‌مندی به آنها ارائه می‌کردند. این یکی از شاهکارهای ایشان بود. بی‌تردید، هرچه سال‌ها از شهادت رهبر دورتر شویم، با وجوه تازه‌تری از شخصیت ایشان آشنا خواهیم شد. شاید آن هنگام، غبطه و اندوه و بغض فروخفته در گلوها اندکی شکسته و توجه بیشتری به ایشان معطوف شود.

علایی در پایان عنوان کرد: مردم امروز به دلیل شرایط روز، فرصت چندانی برای توجه به همه ابعاد شخصیت ایشان ندارند. اما با اطمینان می‌گویم که پس از ائمه معصومین (علیهم السلام)، شخصیتی به جامعیت و عمق حضرت آیت‌الله العظمی امام خامنه‌ای (ره) نداشته‌ایم. وجوه گوناگون شخصیت ایشان به‌قدری شگفت‌انگیز بود که خداوند بهتر می‌داند چه گوهری را از ما گرفت. ایشان مایه افتخار ایران، همه مسلمانان جهان و حتی همه انسان‌های روی زمین بودند.