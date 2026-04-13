به گزارش خبرگزاری مهر، نخستین جلسه میز بازی‌های رایانه‌ای در سال ۱۴۰۵ برگزار شد. ارائه گزارشی از اقدامات و فعالیت‌های بنیاد ملی بازی‌های رایانه‌ای در ایام جنگ رمضان و برنامه‌های آینده و بررسی محتوای اصلاح شده سند اوقات فراغت و سرگرمی دیجیتال در فضای مجازی جهت ارائه به مرکز ملی فضای مجازی محور این جلسه بود.

محمدصادق افراسیابی معاون راهبردی بنیاد ملی بازی‌های رایانه‌ای، در ابتدای این جلسه در گزارشی به مجموعه اقدامات این بنیاد در ایام جنگ رمضان اشاره کرد و گفت: بنیاد ملی بازی‌های رایانه‌ای در چهار محور و با هدف حفظ سلامتی روان و آرامش کودکان و ادامه فعالیت‌های دانش بنیان خود در زمینه‌های تولید، توسعه و بازنشر محتوای ایرانی و اسلامی فعالیت‌هایی را در ایام جنگ رمضان انجام داد.

افرسیابی در خصوص اقدامات انجام شده گفت: انتقال سرور بازی‌های ویدئویی ایرانی به داخل کشور و برطرف شدن محدودیت‌های شناسه مربوط به بازی‌های ویدئویی ایرانی، برگزاری پویش بازی‌ران و ارائه محتواهای سواد بازی و انگیزشی برای حفظ آرامش کودکان از جمله اقداماتی است که در این ایام انجام شده است.

تولید و توسعه سکوی نشر بین‌المللی برای معرفی بازی‌های ایرانی، ارائه خدمات اینترنت بین‌الملل در دو لایه به بازی‌سازان، ارائه خدمات رفع تحریم و دسترسی آسان به منابع مورد نیاز بازی‌سازی، پرداخت جوایز و مطالبات رویداد «هفته بازی ایران؛ هفت خوان»، معرفی بازی‌های ایرانی مقاومت، پیگیری و ترخیص کالاهای گمرکی، ارائه راهکار جایگزین برای تبلیغات درون برنامه‌ای برای جلوگیری از نفوذ محتوای ضد ایرانی از دیگر فعالیت‌های بنیاد ملی بازی‌های رایانه‌ای است که به گفته محمدصادق افراسیابی در ایام جنگ رمضان انجام شده است.

معاون راهبردی بنیاد ملی بازی‌های رایانه‌ای با اشاره به طراحی کارزار اهالی صنعت بازی، در محکومیت جنایات اسرائیل و امریکا در حمله به ایران تصریح کرد: این کارزار با حمایت بازی‌سازان و فعالان صنعت بازی کشور مواجه شده است و تا امروز به مرز ۷۰۰ امضا رسیده است.

وی درباره پویش ملی «بازی‌ران» که همزمان با ایام جنگ رمضان و ایام تعطیلات نوروز به ابتکار بنیاد ملی بازی‌های رایانه‌ای طراحی و از طریق سایت بازیکو اجرا شد، گفت: این پویش که همچنان ادامه دارد با مشارکت استودیوهای بازی‌سازی به تعداد ۵۰ بازی رسیده است و تعداد ۴،۰۳۲،۲۰۰ کاربر فعال در این بازی‌ها حضور دارند.

عضو هیئت مدیره بنیاد ملی بازی‌های رایانه‌ای در خصوص پرداخت جوایز و مطالبات رویداد هفته بازی ایران نیز گفت: یکی از نخستین برنامه‌هایی که در روزهای آغازین جنگ رمضان در دستور کار قرار دادیم، پرداخت کامل جوایز به برگزیدگان بود؛ اقدامی که خوشبختانه تا پیش از پایان سال ۱۴۰۴ و با پیگیری‌هایی که در ایام شروع جنگ رمضان انجام شد به سرانجام رسید. این پرداخت‌ها شامل مجموعه جوایز رویدادهای مختلف رویداد هفت‌خوان از جمله جشنواره بازی‌های ویدیویی، جشنواره بازی‌های جدی و لیگ بازی‌ها بود. تعهدات بنیاد در این بخش به‌طور کامل انجام شد و سایر نهادهایی که مسئولیت اعطای جوایز را بر عهده داشتند نیز پرداخت‌های خود را نهایی کردند.

پیگیری بنیاد برای رفع چالش‌های مهم بازی‌سازان و گیمرها با توجه به شرایط جنگ

در بخش دیگری از این نشست که به دو صورت حضوری و برخط، برگزار شد، محمد حاجی میرزایی مدیرعامل بنیاد ملی بازی‌های رایانه‌ای در تشریح اقدامات حمایتی بنیاد همزمان با شرایط پیش آمده ناشی از جنگ رمضان گفت: در این روزها به دلیل قطعی اینترنت عملا فعالیت استودیوهای بازی‌سازی تعطیل شده است. بنیاد ملی بازی‌های رایانه‌ای شرایطی را برای دسترسی بازی‌سازان به اینترنت بین‌المللی فراهم کرده است. اما اینترنتی که در حال حاضر در اختیار بازی‌سازان قرار می‌گیرد، بسیار محدود است و بیشتر برای انجام امور ضروری مانند پاسخ به ایمیل‌ها، به‌روزرسانی‌ها و رفع باگ‌ها یا دسترسی کوتاه‌مدت به سرورها برای مسائل فن کاربرد دارد.

وی ادامه داد: طبیعتا این اینترنت برای انجام کارهایی مانند کارهای گرافیکی مناسب نیست. از این رو از ما درخواست دارند که بتوانند با رفع این مشکل به کارشان ادامه دهند. بازی‌سازانی که از قبل بازی ساختند این روزها مشغول کار هستند و در مارکت داخلی حضور دارند اما عملا برای ادامه مسیر دچار مشکل هستند و این مسئله تا یک مقطعی برایشان تاب‌آوری دارد. برای اینکه روندهای کاری آنها جلو برود لازم است که هر استودیو با هر پروتکلی که در کشور صلاح دانسته می‌شود به اینترنت دسترسی داشته باشد.

مدیرعامل بنیاد ملی بازی‌های رایانه‌ای گفت: در این میان البته فقط موضوع دسترسی به اینترنت به تنهایی کافی نیست بلکه مسئله تحریم‌ها نیز وجود دارد و حتی در صورت باز بودن اینترنت، نیازمند ابزارهای تحریم شکن برای عبور از محدودیت‌های ناشی از تحریم هستیم؛ که این موضوع کار را سخت‌تر هم می‌کند.

حاجی‌میرزایی همچنین درباره دسترسی گیمرهای ایرانی به تعدادی از بازی‌های پرمخاطب جهانی گفت: این بازی‌ها تعداد گیمر زیادی در کشور دارد که اگر بخواهیم تاب آوری اجتماعی را بخصوص در قشر نوجوان، جوان و نسل Z افزایش دهیم می‌توان دسترسی گیمرها به تعدادی از این بازی‌های محبوب که مشکلی هم ندارند را فراهم کرد. با این اقدام نسل جوان جامعه احساس می‌کند که به نیاز آنها در این شرایط توجه شده است. برای این منظور زیرساختی نیز آماده شده است که می‌تواند این خدمات را ارائه دهد. نیاز به برخی مجوزها و دسترسی‌ها دارد تا بتوانیم این دسترسی‌ها را به گیمرها بدهیم و امکان دسترسی به بازی‌هایی مانند «فیفا»و«پی‌اس» فراهم شود. زیرساخت‌های فنی باز شدن این دسترسی‌ها فراهم شده و اقدامات لازم هم برای مسائلی نظیر چت درون بازی به منظور رعایت مسائل امنیتی نیز در نظر گرفته شده است.

بررسی محتوای اصلاح شده سند اوقات فراغت و سرگرمی دیجیتال در فضای مجازی جهت ارائه به مرکز ملی فضای مجازی محور دیگر این جلسه بود که نمایندگان دستگاه‌های فرهنگی و اجرایی موثر در صنعت بازی‌های ویدئویی پس از ارائه جزئیات محتوای این سند، به بیان نقطه نظرات خود در خصوص محورهای این سند پرداختند.