مشاهده خرس قهوه‌ ای در رودافشان دماوند

به گزارش خبرگزاری مهر، حسن عباس نژاد مدیرکل حفاظت محیط زیست استان تهران از مشاهده و فیلمبرداری یک خرس قهوهای در محدوده روستای رودافشان دماوند خبر داد و با قدردانی از گزارشدهنده، بر حضور مستمر محیط بانان و نبود تهدید برای اهالی تأکید کرد.
وی با اعلام این خبر گفت: یک تن از اهالی روستای رودافشان دماوند شب گذشته ۲۳ فروردین ماه، هنگام عبور از حاشیه روستا، یک خرس قهوه ای را مشاهده و از آن فیلم برداری کرده و بلافاصله موضوع را به محیط بانان پاسگاه محیط بانی رودافشان اطلاع داده است.
عباس نژاد افزود: خرس قهوهای یکی از گونههای ارزشمند اکوسیستم منطقه است و نقش مهمی در احیای طبیعی، پراکنش دانهها و باززایی پوشش گیاهی دارد.
نظر شما