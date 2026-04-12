ضرورت ایجاد زیرساخت های کارآفرینی برای فرهنگ سازی شغل پایدار

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام مصطفی جهانشاهی صبح یکشنبه در دیدار با مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی سیستان و بلوچستان گفت: تقویت فرهنگ کار و گسترش مسیرهای کارآفرینی دو عامل مکمل برای کاهش مشاغل کاذب در استان است.

دبیر قرارگاه فرهنگ عمومی سیستان‌ و بلوچستان افزود: بخش مهمی از گرایش جامعه به فعالیت‌های غیرمولد نتیجه ناآشنایی با مفهوم شغل صحیح و نبود بسترهای ایجاد کسب‌وکار پایدار است.

وی بیان کرد: اصلاح نگاه جامعه به کار با پیام‌رسانی دقیق و مداوم محقق می‌شود و مردم باید بدانند شغل درست چه ویژگی‌هایی دارد و چگونه در توسعه استان اثر می‌گذارد.

مدیرکل تبلیغات اسلامی سیستان و بلوچستان تصریح کرد: فرهنگ‌سازی زمانی نتیجه می‌دهد که زیرساخت‌های کارآفرینی فراهم باشد و ارائه آموزش‌های کاربردی و دسترسی به تسهیلات مسیر اشتغال سالم را تقویت می‌کند.

وی نقش قرارگاه فرهنگ عمومی را «تسهیل‌گر» عنوان کرد و گفت: دستگاه‌ها می‌توانند طرح‌های فرهنگی خود را در صورت داشتن مدل اجرایی مشخص ارائه کنند.

جهانشاهی ابراز امیدواری کرد روند تقویت فرهنگ کار و حمایت از کارآفرینی در استان با هم‌افزایی دستگاه‌های فرهنگی و اقتصادی شتاب گیرد.