همدان در بخش نگهداری اماکن ورزشی کمبود نیرو دارد

به گزارش خبرگزاری مهر، علی حقیقی در نشستی با معاون سرمایه انسانی و نوسازی اداری سازمان برنامه و بودجه استان همدان به مسائل مرتبط با کمبود نیروی انسانی در مجموعه ورزش و جوانان استان همدان پرداخت.

وی با اشاره به اینکه در استان همدان در زمینه نگهداری اماکن ورزشی با کمبود جدی نیرو مواجه هستیم، ادامه داد: متاسفانه در سال‌های اخیر اقدام مؤثری برای رفع این مشکل انجام نشده است و نه‌تنها جذب نیرو نداشتیم بلکه تعداد نیروها کاهش قابل توجهی داشته است.

مدیرکل ورزش و جوانان استان همدان همچنین با اشاره به جشنواره شهید رجایی افزود: خوشبختانه اداره‌کل ورزش و جوانان استان همدان در سه سال گذشته در بین دستگاه‌های برتر این جشنواره قرار داشته و امیدواریم این روند موفق در سال جاری نیز ادامه پیدا کند.

معاون سرمایه انسانی و نوسازی اداری سازمان برنامه و بودجه استان در ادامه پس از شنیدن گزارش‌ها و مشکلات استان، بر لزوم رسیدگی به وضعیت نیروی انسانی ورزش و جوانان همدان تأکید کرد.

کریمی تبار با بیان اینکه از مشکلات موجود در حوزه نیروی انسانی به‌ویژه در بحث نگهداری اماکن ورزشی کاملاً آگاه هستیم و این موضوع را به‌صورت جدی پیگیری خواهیم کرد، اظهار کرد: تلاش ما این است که با بررسی سازوکارهای قانونی و ظرفیت‌های موجود، شرایط را برای بهبود وضعیت نیروی انسانی فراهم کنیم.

وی افزود: ورزش و جوانان استان همدان در سال‌های اخیر عملکرد قابل قبولی داشته و شایسته است که در حوزه منابع انسانی نیز حمایت لازم برای تداوم این روند انجام شود.