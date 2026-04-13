۲۴ فروردین ۱۴۰۵، ۱۰:۳۴

سخنگوی قرارگاه مرکزی خاتم الانبیا (ص):

امنیت بنادر در خلیج فارس و دریای عمان یا برای همه است یا برای هیچکس

به گزارش خبرگزاری مهر، سخنگوی قرارگاه مرکزی خاتم الانبیا (ص) در اطلاعیه‌ای اعلام کرد: امنیت بنادر در خلیج فارس و دریای عمان یا برای همه است یا برای هیچ‌کس.

متن این اطلاعیه به شرح ذیل است:

بسم الله الرحمن الرحیم

نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران دفاع از حقوق قانونی کشورمان را وظیفه‌ای طبیعی و قانونی می‌دانند و بر همین اساس اعمال حاکمیت جمهوری اسلامی ایران در آب‌های سرزمینی کشورمان حق طبیعی ملت ایران است.

بر این اساس تأمین امنیت در آب‌های سرزمینی جمهوری اسلامی ایران توسط نیروهای جان‌برکف مسلح با قاطعیت ادامه خواهد داشت و همان‌گونه که بارها اعلام شده شناورهای وابسته به دشمن حق عبور از تنگه هرمز را ندارند و نخواهند داشت و سایر شناورها با رعایت ضوابط نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران کماکان اجازه عبور از تنگه را خواهند داشت.

همچنین با توجه به استمرار تهدیدهای دشمن علیه ملت ایران و امنیت ملی کشورمان پس از پایان جنگ نیز جمهوری اسلامی ایران با قاطعیت سازوکاری دائمی برای کنترل تنگه هرمز اعمال خواهد کرد.

اعمال محدودیت آمریکای جنایتکار بر حرکت عبور و مرور دریایی شناورها در آب‌های بین‌المللی اقدامی غیرقانونی و مصداق دزدی دریایی است.

نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران با صراحت و قاطعیت اعلام می‌کنند امنیت بنادر در خلیج فارس و دریای عمان یا برای همه است یا برای هیچ‌کس.

اگر امنیت بنادر جمهوری اسلامی ایران در آب‌های خلیج فارس و دریای عمان تهدید شود، هیچ بندری در خلیج فارس و دریای عمان در امان نخواهد بود.

و ما النصر الا من عندالله العزیز الحکیم

محسن صمیمی

    • سهیلا IR ۱۱:۳۲ - ۱۴۰۵/۰۱/۲۴
      سرهنگ دوالفقاری ،درپناه خداوند مهربان سلامت باشید.آمین
    • IR ۱۱:۵۰ - ۱۴۰۵/۰۱/۲۴
      جبهه مقاومت، متجاوزان را از منطقه اخراج خواهد کرد
    • IR ۱۴:۰۷ - ۱۴۰۵/۰۱/۲۴
      یجوری وضعیت داره پیش میره فکر کنم جنگ تا صدسال طول بکشه کاش توافقی حرکتی انجام بدن جنگ تمام شه همچی عادی و به قبل برگرده
    • IR ۱۴:۱۶ - ۱۴۰۵/۰۱/۲۴
      دشمن باآتش بس وسپس نقشه محاصره دریایی می خواهد کشورهای متخاصم خلیج فارس را ازمعرکه دور کندوصادرات نفت طبیعی شود و همزمان ایران را به خیال خودش محاصره وازصدورنفت وکالامحروم کند تا تسلیم شود.ولی بیانیه قرارگاه خاتم به دشمن نشان داد این نقشه شوم را نقش برآب خواهد کرد.

