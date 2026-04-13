امنیت بنادر در خلیج فارس و دریای عمان یا برای همه است یا برای هیچکس

به گزارش خبرگزاری مهر، سخنگوی قرارگاه مرکزی خاتم الانبیا (ص) در اطلاعیه‌ای اعلام کرد: امنیت بنادر در خلیج فارس و دریای عمان یا برای همه است یا برای هیچ‌کس.

متن این اطلاعیه به شرح ذیل است:

بسم الله الرحمن الرحیم

نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران دفاع از حقوق قانونی کشورمان را وظیفه‌ای طبیعی و قانونی می‌دانند و بر همین اساس اعمال حاکمیت جمهوری اسلامی ایران در آب‌های سرزمینی کشورمان حق طبیعی ملت ایران است.

بر این اساس تأمین امنیت در آب‌های سرزمینی جمهوری اسلامی ایران توسط نیروهای جان‌برکف مسلح با قاطعیت ادامه خواهد داشت و همان‌گونه که بارها اعلام شده شناورهای وابسته به دشمن حق عبور از تنگه هرمز را ندارند و نخواهند داشت و سایر شناورها با رعایت ضوابط نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران کماکان اجازه عبور از تنگه را خواهند داشت.

همچنین با توجه به استمرار تهدیدهای دشمن علیه ملت ایران و امنیت ملی کشورمان پس از پایان جنگ نیز جمهوری اسلامی ایران با قاطعیت سازوکاری دائمی برای کنترل تنگه هرمز اعمال خواهد کرد.

اعمال محدودیت آمریکای جنایتکار بر حرکت عبور و مرور دریایی شناورها در آب‌های بین‌المللی اقدامی غیرقانونی و مصداق دزدی دریایی است.

نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران با صراحت و قاطعیت اعلام می‌کنند امنیت بنادر در خلیج فارس و دریای عمان یا برای همه است یا برای هیچ‌کس.

اگر امنیت بنادر جمهوری اسلامی ایران در آب‌های خلیج فارس و دریای عمان تهدید شود، هیچ بندری در خلیج فارس و دریای عمان در امان نخواهد بود.

و ما النصر الا من عندالله العزیز الحکیم