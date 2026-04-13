به گزارش خبرنگار مهر، ارسلان زارع صبح دوشنبه در گردهمایی شهرداران استان بوشهر با گرامیداشت یاد و خاطره شهدای والامقام جنگ رمضان بهویژه رهبر معظم شهید و با اشاره به حوادث تلخ این جنگ از اسفند سال گذشته اظهار کرد: شهادت رهبر معظم انقلاب اسلامی، تعدادی از اعضای هیئت دولت، فرماندهان نیروهای نظامی، انتظامی، سپاه و مردم بیدفاع از جمله دانشآموزان مدرسه میناب، از سختترین اتفاقات این دوره بود.
استاندار بوشهر با تاکید بر نقش شهرداران در افزایش رضایتمندی مردم افزود: شهرداران باید با برنامهریزی دقیق، خدمات بیوقفه به جامعه هدف ارائه دهند. منابع اعتباری خود بر اساس بودجه مصوب و باید بر اساس اولویتها تخصیص داده شود، و تحقق مدیریت صحیح و بهینه در این شرایط حساس ضروری است.
زارع با اشاره به اهمیت درآمدهای پایدار برای شهرداریها، افزود: ایجاد ظرفیتهای پایدار درآمدی، ارائه مشوقها و تخفیفات لازم برای صدور پروانههای ساختمانی و طرحهای مورد توجه مردم به ویژه سرمایهگذاران باید تقویت شود. این اقدامات ضمن کمک به تأمین منابع مالی، باعث افزایش رضایت عمومی نیز خواهد شد.
وی همچنین گفت: در قانون بودجه سال ۱۴۰۵، قیر یارانهای برای طرحهای عمرانی اختصاص یافته است که باید در پروژههای بهسازی معابر و کوچهها استفاده شود. نظارت دقیق بر کیفیت اجرای پروژههای عمرانی، باید همچتان در اولویت کاری و مدیریتی شهرداران باشد.
استاندار بوشهر با اشاره به اقدامات صورت گرفته در مدیریت پسماند شهری خواستار توجه ویژه به این حوزه شد و گفت: بهبود وضعیت پسماند ضروری است و باید همچنان در دستور کار شهرداران تا حصول نتیجه باشد.
زارع با اشاره به نزدیکی انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا نیز تاکید کرد: شهرداران موظفند ضمن رعایت بیطرفی در قبال کاندیداها، از هرگونه سوءاستفاده از امکانات شهرداری ها برای تبلیغ له یا علیه نامزدهای انتخاباتی جلوگیری کنند و با مجریان برگزاری انتخابات همکاری مطلوب داسته باشند.
وی در پایان بار دیگر بر نقش شهرداران در خدمترسانی به مردم و صیانت از سرمایههای اجتماعی و عمرانی استان تاکید کرد.
