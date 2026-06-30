به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ساتبا، سازمان انرژی‌های تجدیدپذیر و بهره‌وری انرژی برق (ساتبا) از طریق پلتفرم‌های تسهیلات‌یار و سکوهای فروش (تأمین‌کنندگان کالا وخدمات) اینترنتی مورد تأیید، برای احداث نیروگاه‌های خورشیدی انشعابی به ظرفیت حداکثر ۱۰ کیلووات، تسهیلات کم‌بهره تا سقف ۴ میلیارد ریال پرداخت می‌نماید.

بر این اساس کلیه متقاضیان حقیقی که دارای قرارداد خرید تضمینی برق موضوع ماده (۶۱) قانون اصلاح الگوی مصرف انرژی هستند، می‌توانند رأساً و یا از طریق سکوهای تایید شده در سامانه مهرسان، درخواست خود را برای دریافت تسهیلات در پلتفرم‌های تسهیلات‌یار دارای قرارداد با بانک ثبت نمایند. نرخ سود این تسهیلات ۱۴ درصد و دوره بازپرداخت آن ۶۰ ماه (با احتساب دوره تنفس دو ماهه) در نظر گرفته شده است.

شایان ذکر است از ابتدای تیر ماه سال جاری تاکنون ظرف مدت کمتر از ۹ روز، ۸۸ متقاضی به ظرفیت ۴۴۰ کیلووات و به ارزش ۳۵۰ میلیارد ریال، تسهیلات مورد اشاره را دریافت نموده‌اند.