به گزارش خبرنگار مهر، عبدالرضا کریمپور صبح پنجشنبه در شورای برنامهریزی استان در گفتوگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: در پی درخواستهای مکرر هموطنان و هماستانیها برای مشارکت در کمکرسانی به مناطق آسیبدیده از جنگ، یک حساب واحد در سطح استان بهعنوان مرجع رسمی دریافت کمکها افتتاح شده است.
وی افزود: این حساب از طریق دستگاههای اجرایی معرفی شده و اطلاعرسانی آن نیز از طریق رسانهها از جمله صداوسیما انجام خواهد شد تا مردم بتوانند کمکهای خود را از این مسیر مطمئن واریز کنند.
رئیس سازمان مدیریت و برنامهریزی مازندران با بیان اینکه هدف از این اقدام، تسهیل در فرآیند جمعآوری و هدایت کمکها است، ادامه داد: با راهاندازی این حساب، زمینهای فراهم شده تا کمکهای مردمی بهصورت متمرکز برای پشتیبانی و بازسازی مناطق جنگزده مورد استفاده قرار گیرد.
وی در پایان با قدردانی از مشارکت مردم در این اقدام انساندوستانه، ابراز امیدواری کرد که با همدلی و همراهی عمومی، روند بازسازی مناطق آسیبدیده با سرعت بیشتری انجام شود.
