به گزارش خبرگزاری مهر، سیدمرتضی بختیاری، در هفتمین نشست ستاد پشتیبانی مردمی «جنگ رمضان» ضمن تسلیت سالروز شهادت حضرت امام جعفر صادق(ع) به تشریح آخرین وضعیت خانوارهای تحت حمایت این نهاد در حوادث اخیر پرداخت و اعلام کرد: حدود سه‌هزار خانوار آسیب‌دیده تحت حمایت کمیته امداد شناسایی شده‌اند که میزان خسارات آنان از شکستگی شیشه و پنجره منازل تا تخریب کامل واحدهای مسکونی، حتی در برخی روستاها، را شامل می‌شود.

وی افزود: تاکنون شهادت ۴۱ نفر و جانبازی ۸ نفر از میان این خانوارها در حوادث اخیر ثبت شده است.

بختیاری با اشاره به ویژگی‌های خاص «جنگ رمضان» و حضور گسترده و پرشور مردم در میدان، این همدلی و همراهی را نشانه تأثیر معنوی و «تصرّف قلبی» امام زمان(عج) در قلوب مردم دانست و افزود: همان‌گونه رهبر شهیدمان بارها تأکید کرده‌اند، خدمت به مردم به‌ویژه خانواده‌های آسیب‌دیده، بزرگ‌ترین افتخار و سرمایه معنوی ماست.

براساس گزارش پایگاه اطلاع‌رسانی کمیته امداد، رئیس کمیته امداد در پایان با قدردانی از تلاش‌های صادقانه اعضای ستاد و همه خادمان عرصه خدمت‌رسانی تصریح کرد: آنچه در این میدان انجام می‌دهیم، نه مقام، نه خانواده و نه هیچ‌یک از امور دنیوی، بلکه همین خدمات خالصانه است که در عالم آخرت به کار ما خواهد آمد.