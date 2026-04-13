  1. استانها
  2. کردستان
۲۴ فروردین ۱۴۰۵، ۱۳:۲۲

پاسخگویی به ۴۰ هزار تماس مردمی در جنگ رمضان توسط آبفا کردستان

سنندج- مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب کردستان با اشاره به تداوم خدمات‌رسانی در شرایط جنگ رمضان، از پاسخگویی به حدود ۴۰ هزار تماس مردمی خبر داد و گفت: تأمین آب شرب بدون اختلال انجام شد.

به گزارش خبرنگار مهر، محمد فرهاد ظهر دوشنبه با اعلام این خبر به رسانه‌های کردستان اظهار کرد: با تمهیدات و برنامه‌ریزی‌های انجام‌شده، در ایام جنگ رمضان هیچ‌گونه مشکلی در حوزه خدمات‌رسانی آب و فاضلاب به شهروندان استان کردستان ایجاد نشد.

وی افزود: با تلاش شبانه‌روزی کارکنان شرکت آبفا در سراسر استان و آماده‌باش کامل طی ۴۰ روز، پایداری شبکه تأمین و توزیع آب شرب حفظ شد.

مدیرعامل شرکت آبفا کردستان ادامه داد: رصد مستمر کیفیت آب، پایش منابع تأمین و فعالیت مداوم واحدهای اتفاقات در شهرها و روستاها موجب شد خدمات بدون اختلال به مردم ارائه شود.

فرهاد با اشاره به نظارت‌های کیفی تصریح کرد: کارشناسان آزمایشگاه و کنترل کیفی شرکت به‌صورت مستمر بر سلامت آب شرب نظارت داشته‌اند تا آب توزیعی از کیفیت مطلوب برخوردار باشد.

وی خاطرنشان کرد: در شرایط فعلی نیز تأمین و توزیع آب شرب سالم و بهداشتی و همچنین خدمات دفع و تصفیه فاضلاب به‌صورت پایدار و بدون وقفه در حال انجام است.

مدیرعامل شرکت آبفا کردستان با تأکید بر آمادگی این مجموعه گفت: برنامه‌ریزی‌های سال‌های اخیر موجب افزایش توان مقابله با شرایط بحرانی شده و همین امر سبب شد در طول جنگ رمضان با چالش خاصی مواجه نشویم.

فرهاد در پایان اعلام کرد: در این مدت، مرکز ارتباطات مردمی ۱۲۲ شرکت آبفا کردستان نیز پاسخگوی حدود ۴۰ هزار تماس مشترکان بوده است.

کد مطلب 6799979

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    پربازدیدها

    پربحث‌ها