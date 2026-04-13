پاسخگویی به ۴۰ هزار تماس مردمی در جنگ رمضان توسط آبفا کردستان

به گزارش خبرنگار مهر، محمد فرهاد ظهر دوشنبه با اعلام این خبر به رسانه‌های کردستان اظهار کرد: با تمهیدات و برنامه‌ریزی‌های انجام‌شده، در ایام جنگ رمضان هیچ‌گونه مشکلی در حوزه خدمات‌رسانی آب و فاضلاب به شهروندان استان کردستان ایجاد نشد.

وی افزود: با تلاش شبانه‌روزی کارکنان شرکت آبفا در سراسر استان و آماده‌باش کامل طی ۴۰ روز، پایداری شبکه تأمین و توزیع آب شرب حفظ شد.

مدیرعامل شرکت آبفا کردستان ادامه داد: رصد مستمر کیفیت آب، پایش منابع تأمین و فعالیت مداوم واحدهای اتفاقات در شهرها و روستاها موجب شد خدمات بدون اختلال به مردم ارائه شود.

فرهاد با اشاره به نظارت‌های کیفی تصریح کرد: کارشناسان آزمایشگاه و کنترل کیفی شرکت به‌صورت مستمر بر سلامت آب شرب نظارت داشته‌اند تا آب توزیعی از کیفیت مطلوب برخوردار باشد.

وی خاطرنشان کرد: در شرایط فعلی نیز تأمین و توزیع آب شرب سالم و بهداشتی و همچنین خدمات دفع و تصفیه فاضلاب به‌صورت پایدار و بدون وقفه در حال انجام است.

مدیرعامل شرکت آبفا کردستان با تأکید بر آمادگی این مجموعه گفت: برنامه‌ریزی‌های سال‌های اخیر موجب افزایش توان مقابله با شرایط بحرانی شده و همین امر سبب شد در طول جنگ رمضان با چالش خاصی مواجه نشویم.

فرهاد در پایان اعلام کرد: در این مدت، مرکز ارتباطات مردمی ۱۲۲ شرکت آبفا کردستان نیز پاسخگوی حدود ۴۰ هزار تماس مشترکان بوده است.