به گزارش خبرنگار مهر، محسن اسفندیاری پیش از ظهر دوشنبه در گفتگو با خبرنگاران از رهاسازی ۵۵۰ هزار قطعه بچهماهی یارانهای در منابع آبی استان خبر داد و افزود: این طرح ماهیان گرمآبی، تیلاپیا و سردآبی را شامل میشود.
وی ادامه داد: همچنین این طرح با هدف ارتقای تولید آبزیان، تأمین پایدار پروتئین سالم و تقویت اقتصاد روستایی اجرا شده و در زمره اقدامات زیرساختی برای افزایش بهرهوری منابع آبی قرار میگیرد.
اسفندیاری اظهار داشت: این برنامه در راستای سیاستهای کلان بخش کشاورزی و با هدف افزایش تولیدات داخلی، ایجاد اشتغال پایدار و ارتقای بهرهوری منابع آبی استان اجرا شده است.
وی با بیان اینکه رهاسازی بچهماهیها در مخازن و استخرهای تحت مدیریت بهرهبرداران، میتواند نقش مهمی در افزایش تولید سالانه ایفا کند، گفت: همچنین توسعه استخرهای دو منظوره و بهکارگیری شیوههای نوین آبزیپروری از اولویتهای اصلی سازمان در سال جاری است.
رئیس سازمان جهاد کشاورزی خراسان جنوبی بیان کرد: استفاده از این روشها ضمن کاهش هدررفت آب، به درآمدزایی بیشتر برای بهرهبرداران و تقویت تابآوری اقتصادی مناطق کمآب کمک خواهد کرد.
به گفته وی، این طرح علاوه بر تأثیر مستقیم در افزایش تولید، زمینهساز گسترش فعالیتهای مکمل در زنجیره ارزش شیلاتی از جمله فرآوری، بستهبندی و بازاریابی نیز خواهد بود.
