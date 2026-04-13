۲۴ فروردین ۱۴۰۵، ۱۰:۰۷

وارد آمدن خسارت به منطقه صنعتی رژیم صهیونیستی بر اثر حمله پهپادی

تلویزیون رژیم صهیونیستی به وارد آمدن خسارت به یک منطقه صنعتی در شمال اراضی اشغالی اذعان کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، شبکه ۱۲ تلویزیون رژیم صهیونیستی اذعان کرد که خسارت هایی به منطقه صنعتی دالتون واقع در شمال اراضی اشغالی وارد آمده است.

این خسارت ها ناشی از حمله پهپادی حزب الله لبنان است.

رژیم صهیونیستی مانند همیشه برای سرپوش گذاشتن بر عملیات های موفقیت آمیز نیروهای مقاومت مدعی شد که این خسارت ها بر اثر اصابت ترکش های عملیات رهگیری پهپاد لبنانی به وجود آمده است.

پیشتر حزب الله لبنان اعلام کرد که طی ۲۴ ساعت دست کم ۶۰ عملیات علیه نظامیان صهیونیست در مناطق مختلف و عمق اراضی اشغالی انجام داده است.

همچنین گزارش شده که رزمندگان لبنانی یک رادار در پادگان العلیقه را با گروهی از پهپادهای خود هدف قرار دادند.

علاوه بر این رسانه های صهیونیستی گزارش دادند که ۲ نیروی تیپ ۸۹۰ چتربازان روز گذشته در جریان حمله موشکی حزب الله در جنوب لبنان زخمی شدند.

