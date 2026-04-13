به گزارش خبرنگار مهر، به مناسبت سالروز شهادت امام صادق علیهالسلام، راهپیمایی بزرگ عزاداری در شهر خرمآباد برگزار میشود.
جزئیات مراسم راهپیمایی
مراسم راهپیمایی بزرگ روز شهادت امام صادق علیهالسلام، روز سهشنبه ۲۵ فروردین ماه، از ساعت ۹ صبح در شهر خرمآباد برگزار میشود.
از عموم مردم ولایتمدار و ارادتمندان به اهل بیت (ع) دعوت شده است تا با حضور پرشور خود، ارادت خود را به ساحت مقدس امام صادق (ع) به نمایش بگذارند.
دسته عزاداری شهادت از مسجد امام حسین علیهالسلام در منطقه ماسور حرکت خود را آغاز کرده و به سمت حرم مطهر امامزاده عبدالله علیهالسلام ادامه خواهد داد.
سخنران و مداحان مراسم
سخنران این مراسم، حجتالاسلام سید احمدرضا شاهرخی، نماینده ولیفقیه در استان لرستان و امام جمعه خرمآباد خواهد بود.
ایشان در سخنان خود به ابعاد مختلف شخصیت علمی و معنوی امام صادق (ع) و نقش ایشان در ترویج معارف ناب اسلامی خواهند پرداخت.
این مراسم با نوای ذاکران و مداحان اهل بیت علیهمالسلام همراه خواهد بود.
