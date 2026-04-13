  1. استانها
  2. لرستان
۲۴ فروردین ۱۴۰۵، ۱۴:۱۳

خرم‌آباد- همزمان با سالروز شهادت امام صادق علیه‌السلام، راهپیمایی بزرگ عزاداری در خرم‌آباد برگزار می‌شود.

به گزارش خبرنگار مهر، به مناسبت سالروز شهادت امام صادق علیه‌السلام، راهپیمایی بزرگ عزاداری در شهر خرم‌آباد برگزار می‌شود.

جزئیات مراسم راهپیمایی

مراسم راهپیمایی بزرگ روز شهادت امام صادق علیه‌السلام، روز سه‌شنبه ۲۵ فروردین ماه، از ساعت ۹ صبح در شهر خرم‌آباد برگزار می‌شود.

از عموم مردم ولایتمدار و ارادتمندان به اهل بیت (ع) دعوت شده است تا با حضور پرشور خود، ارادت خود را به ساحت مقدس امام صادق (ع) به نمایش بگذارند.

دسته عزاداری شهادت از مسجد امام حسین علیه‌السلام در منطقه ماسور حرکت خود را آغاز کرده و به سمت حرم مطهر امامزاده عبدالله علیه‌السلام ادامه خواهد داد.

سخنران و مداحان مراسم

سخنران این مراسم، حجت‌الاسلام سید احمدرضا شاهرخی، نماینده ولی‌فقیه در استان لرستان و امام جمعه خرم‌آباد خواهد بود.

ایشان در سخنان خود به ابعاد مختلف شخصیت علمی و معنوی امام صادق (ع) و نقش ایشان در ترویج معارف ناب اسلامی خواهند پرداخت.

این مراسم با نوای ذاکران و مداحان اهل بیت علیهم‌السلام همراه خواهد بود.

کد مطلب 6800050

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

