خط مقدم جنگ اقتصادی در پایتخت/ وقتی صنعتگران پای کارند

خبرگزاری مهر، گروه استانها: در شرایطی که دشمن متجاوز در جنگ تحمیلی سوم سعی کرده فشارهای اقتصادی بر کشور ایجاد کند، حفظ و تداوم تولید و صیانت از اشتغال به عنوان مهمترین اولویت اقتصادی در استانها، بهویژه استان تهران، بیش از هر زمان دیگری مورد توجه قرار گرفته است.
تهران به عنوان قطب صنعتی و اقتصادی کشور، نقشی تعیینکننده در پایداری تولید ملی دارد و هرگونه اختلال در چرخه تولید آن، میتواند آثار گستردهای بر اقتصاد کشور برجای بگذارد.
بر اساس گزارشهای رسمی، استان تهران طی سالهای اخیر توانسته است بخش قابل توجهی از تعهدات اشتغالزایی خود را محقق کند؛ بهطوری که از سهمیه ۱۸۰ هزار نفری اشتغال، بیش از ۱۳۴ هزار فرصت شغلی در سامانههای رسمی ثبت شده است. این آمار نشان میدهد که با وجود شرایط اقتصادی، روند تولید و اشتغال در این استان همچنان ادامه دارد و حتی در برخی بخشها رو به رشد است.
کارشناسان اقتصادی معتقدند در شرایط جنگ اقتصادی، مهمترین راهبرد دولتها، حمایت از تولیدکنندگان داخلی و جلوگیری از تعطیلی واحدهای صنعتی است. در همین راستا، سیاستهای حمایتی متعددی از جمله تأمین سرمایه در گردش، رفع موانع تولید و تسهیل فرآیندهای اداری در دستور کار قرار گرفته است.
فعالیت ۴۰ هزار واحد تولیدی در استان تهران
محمود سیجانی، مدیرکل صنعت، معدن و تجارت استان تهران در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به نامگذاری سال با محوریت تولید اظهار کرد: هدف اصلی سیاستهای صنعتی، هدایت سرمایهها به سمت تولید و ایجاد آرامش در فضای کسبوکار است تا واحدهای صنعتی بتوانند با اطمینان بیشتری فعالیت کنند.
وی با بیان این که مسائل و مشکلات مربوط به قوانین تولید، کارگاهها و تسهیلات در شرایط فعلی برای حمایت از تولید مدنظر قرار می گیرد.گفت: تمامی واحدهای تولیدی استان تهران، چه در شهرکهای صنعتی و چه خارج از آن، شناسایی شدند تا اقدامات حمایتی لازم انجام شود.
سیجانی افزود: در شرایط فعلی، مهمترین اقدام، جلوگیری از توقف خطوط تولید است؛ چراکه هر واحد صنعتی فعال، علاوه بر تولید، نقش مستقیم در حفظ اشتغال دارد.
این مسئول گفت: در استان تهران بیش از ۳۵ تا ۴۰ هزار واحد تولیدی فعالیت میکنند و بسیاری از واحدها ؛ به ویژه واحدهای صنایع غذایی و تأمینکننده اقلام ضروری مردم حتی در ایام تعطیل، نوروز و شرایط جنگی فعال بودهاند.
معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار تهران نیز با تأکید بر اهمیت مدیریت میدانی به خبرنگار مهر اظهار داشت:رویکرد ما در استان تهران، حل مسائل تولیدکنندگان در کوتاهترین زمان ممکن است. جلسات مستمر با فعالان اقتصادی برگزار میشود تا موانع بهصورت مستقیم شناسایی و برطرف شوند.
اقدامات حمایتی استانداری تهران
حشمت اله عسگری ادامه داد: در شرایط جنگ اقتصادی، ایجاد امید و ثبات روانی در میان تولیدکنندگان بسیار مهم است. اگر فعال اقتصادی احساس امنیت کند، تولید ادامه پیدا میکند و اشتغال نیز حفظ خواهد شد.
این مقام مسئول همچنین به برنامههای حمایتی اشاره کرد و گفت: تأمین مالی واحدها با سرمایه ثابت و در گردش، اولویتبندی راهاندازی سریع واحدها و ارائه فرصت برای تسویه بدهیهای بانکی، مالیاتی و تأمین اجتماعی است.
وی گفت: البته برخی مشکلات در سطح استان قابل حل نیست و ستاد تسهیل و رفع موانع تولید کشور میتواند با حمایتهای قانونی در سطح ملی نقش مؤثری ایفا کند.
در کنار مسئولان، صنعتگران نیز از بازیگران اصلی این میدان هستند. در گفتوگو با مدیر یک واحد تولیدی قطعات صنعتی در ری، وی شرایط فعلی را «چالشبرانگیز اما قابل مدیریت» توصیف کرد و به خبرنگار مهر گفت: بزرگترین دغدغه ما تأمین مواد اولیه و نقدینگی است، اما حمایتهای اخیر باعث شده بتوانیم خط تولید را متوقف نکنیم.
وی افزود: اگرچه هزینهها افزایش یافته، اما حفظ نیروی انسانی برای ما اولویت دارد؛ چراکه نیروی کار ماهر بهراحتی جایگزین نمیشود.
تداوم حمایت های دولتی مشکلات را کاهش می دهد
یکی دیگر از فعالان حوزه صنایع غذایی، نیز با اشاره به اهمیت بازار داخلی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: در شرایط فعلی، تمرکز بر بازار داخل و افزایش بهرهوری، راهکار اصلی ادامه فعالیت است. خوشبختانه تقاضای داخلی همچنان وجود دارد و این موضوع به ما کمک کرده است.
او ادامه داد: حمایتهای دولتی اگر بهصورت هدفمند ادامه پیدا کند، میتواند بسیاری از مشکلات تولیدکنندگان را کاهش دهد.
یکی از نکات قابل توجه در شرایط فعلی، افزایش تعامل میان دولت و بخش خصوصی است. فعالان اقتصادی معتقدند که این همافزایی میتواند نقش مهمی در عبور از مشکلات ایفا کند. بهویژه در استان تهران، نشستهای مشترک میان مسئولان و صنعتگران، به بستری برای تبادل نظر و حل مشکلات تبدیل شده است.
کارشناسان بر این باورند که در شرایط جنگ اقتصادی، سیاستگذاری بدون مشارکت بخش خصوصی نمیتواند موفق باشد، از این رو، استفاده از تجربیات فعالان اقتصادی در تصمیمگیریها، به عنوان یک ضرورت مطرح است.
با وجود تمامی چالشها، نشانههایی از پایداری و حتی رشد در برخی صنایع دیده میشود.
آینده امیدوارکننده تولید در استان تهران
به گفته کارشناسان، اگر روند حمایت از تولید ادامه یابد و موانع ساختاری کاهش پیدا کند، میتوان به آینده تولید در استان تهران امیدوار بود.
از سوی دیگر، توسعه فناوری و حرکت به سمت تولید دانشبنیان نیز به عنوان یکی از راهکارهای مهم برای افزایش تابآوری صنایع مطرح شده است، این موضوع میتواند وابستگی به واردات را کاهش داده و زمینه را برای رشد پایدار فراهم کند.
در مجموع، شرایط اقتصادی ناشی از جنگ تحمیلی، هرچند چالشهایی را برای تولید و اشتغال در استان تهران ایجاد کرده است، اما اقدامات دولت، همراهی بخش خصوصی و تلاش صنعتگران، موجب شده چرخه تولید همچنان فعال باقی بماند.
حفظ اشتغال، حمایت از تولید و ایجاد آرامش در فضای اقتصادی، سه ضلع اصلی سیاستگذاری در این شرایط به شمار میروند.
آنچه از گفتوگو با مسئولان و صنعتگران برمیآید، این است که با تداوم این رویکردها، میتوان از این دوره عبور کرد و زمینه را برای رونق اقتصادی در آینده فراهم ساخت.
