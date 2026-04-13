به گزارش خبرگزاری مهر، عبدالحسین خسروپناه در دانشگاه علوم پزشکی ایران گفت: در همین جنگ ۴۰ روزه که در میانه ماه رمضان آغاز و مصادف شد با تعطیلات عید نوروز، کادر سلامت بهگونهای جهادی عمل کردند که هم مدیریت پیشبینی و هم پیشگیری در سیستم مدیریت سلامت وجود داشت و هم مجاهدانه در خدمت مجروحین جنگ بودند.
دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی گفت: بهعنوانمثال بیمارستانهایی که در معرض آسیب تخریب بودند، در ابتدای جنگ بهسرعت تخلیه شدند که اگر چنین نمیکردند، امکان داشت، آسیب جدی به بیماران و کارکنان وارد میشد.
وی ادامه داد: عرض من این است آیا همین موضوع یک الگوی مدیریت نیست؟ و آیا این کاربست مدیریت نمیتواند به یک دانش مدون و نظریه در حوزه مدیریت سلامت تبدیل و در دانشگاهها تدریس بشود.
خسرو پناه یادآور شد: آنچه مشخص است، روسای دانشگاههای علوم پزشکی، روسای بیمارستانها، پزشکان، پرستاران و سایر کارکنان که در بیمارستانها خدمت میکنند با یک تدبیر و بهرهمندی از دانش و فناوری روز حوزه پزشکی در حال خدمت هستند.
وی خاطرنشان کرد: همچنین مشاهداتی که از امروز در بازدید از بیمارستان حضرت رسول اکرم (ص) داشتیم، این خدمت بامهارت و سرعت آمیختهشدهاند تا مجروحین جنگ به بهبودی برسند.
دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی بابیان اینکه همه این مؤلفهها نشاندهنده یک مدیریت صحیح در حوزه سلامت است، افزود: بنابراین اساتید و پژوهشگران حوزه علوم انسانی بهویژه مدیریت باید به صحنه بیایند و نظریههای متعدد استخراج کنند.
وی گفت: همانطور که پزشکان و کادر سلامت از تعطیلاتشان به جهت شرایط جنگی کشور استفاده نکردند، از خانواده دور بودند و مجاهدانه در محل کار خود بودند، جا دارد دانشمندان حوزه علوم انسانی هم کاری جهادی در این مقطع انجام بدهند.
خسرو پناه یادآور شد: کارگروهی تخصصی با عنوان تحول در علوم انسانی در شورای عالی انقلاب فرهنگی داریم که به این موضوع پرداخته و برخی اساتید علوم انسانی هم اجابت کردهاند و در حال حاضر پروژههایی بهصورت خودجوش شروع کردهاند.
وی در پایان تأکید کرد: اما این موضوع نیازمند یک حرکت نظاممنداست تا رشتههای مختلف علوم انسانی ناظر به مسائل بومی تحول و ارتقا پیدا بکند؛ این فرآیند اراده جدی وزارت علوم را میخواهد که البته با توجه به اینکه شخص وزیر علوم از دانشمندان علوم انسانی هستند این ظرفیت در این وزارت خانه وجود دارد.
