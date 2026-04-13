تسریع در ایمن سازی محور عباس آباد - کلاردشت

به گزارش خبرنگار مهر، محمد وکیلی ظهر دوشنبه در بازدید از پروژه محور عباس آباد -کلاردشت افزود: پروژه دیوار حائل در محور عباس‌آباد–کلاردشت برای ارتقای ایمنی و جلوگیری از رانش زمین در دست اجرا است.

فرماندار کلاردشت افزود:محور عباس‌آباد به کلاردشت که به‌دلیل رانش‌های مکرر زمین همواره در معرض تهدید قرار داشته، از جمله مسیرهای مهم مواصلاتی و گردشگری استان به شمار می‌رود.

وی گفت: در همین راستا، اجرای دیوار حائل حفاظتی با هدف پیشگیری از وقوع رانش، جلوگیری از انسداد مسیر و افزایش ایمنی تردد در دستور کار قرار گرفته است.

وکیلی تصریح کرد: با توجه به حجم بالای ترافیک در این مسیر و اهمیت آن در توسعه گردشگری مازندران، تکمیل این پروژه می‌تواند نقش مؤثری در کاهش سوانح جاده‌ای و بهبود کیفیت دسترسی ایفا کند.

وی با تأکید بر اهمیت این پروژه اعلام کرد: توسعه زیرساخت‌های عمرانی و صیانت از جان شهروندان در ترددهای جاده‌ای از اولویت‌های جدی دولت بوده و اجرای این طرح تا بهره‌برداری کامل با جدیت دنبال خواهد شد.