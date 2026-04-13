اطلاعات مشتریان باشگاه ورزشی در اروپا هک شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، از این تعداد داده های ۲۰۰ هزار نفر در هلند سرقت شده است.باشگاه های بیسیک فیت بیش از ۴.۵ میلیون مشتری در شش کشور اروپایی از جمله فرانسه،‌ آلمان و اسپانیا دارند.

همچنین این موسسه یک مدل فرنچایز را در شش کشور اداره می کند که در آن از سیستم های جداگانه ای استفاده می شود که تحت تاثیر نشتی اطلاعات قرار نگیرند. در این رویداد اطلاعات حساب بانکی افراد، نام، تاریخ تولد و اطلاعات تماس آنها سرقت شده است.

بیسیک فیت اعلام کرده دسترسی غیرمجاز به سیستم هایش توس ابزارهای رصد مخصوص ردیابی شده و ظرف چند دقیقه متوقف شده است.

به افرادی که داده هایشان سرقت شده، اطلاع رسانی شده است. این شرکت اعلام کرده اسناد شناسایی اعضای خود را حفظ نمی کند و هیچ یک از پسوردهای آن سرقت نشده است و خطر اصلی که افراد تحت تاثیر این رویداد را تهدید می کند، عملیات های فیشینگ است.