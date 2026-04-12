محمدرضا اصغری در گفتگو با خبرنگار مهر از اجرای طرحهای کلان زیرساختی در حوزه آب و خاک با هدف تثبیت امنیت غذایی و افزایش بهرهوری خبر داد و اظهار کرد: با تکمیل پروژههای شبکه فرعی آبیاری و زهکشی، بیش از ۱۵ هزار هکتار از اراضی مرزی استان آماده بهرهبرداری شد.
وی با تشریح دستاوردهای اجرایی این سازمان در راستای توسعه پایدار کشاورزی، اظهار داشت: یکی از اولویتهای راهبردی استان، مدیریت بهینه منابع آب در بخش کشاورزی است که در همین راستا، عملیات تکمیل ۱۵ هزار و ۵۰۰ هکتار شبکه فرعی آبیاری و زهکشی در شبکه های مرزی شهرستانهای پیرانشهر، خوی و قرهضیاءالدین با اعتباری بالغ بر ۵ هزار میلیارد ریال به اتمام رسیده و آماده بهرهبرداری است.
اصغری با اشاره به رویکرد حمایتی دولت در توسعه روشهای نوین آبیاری برای خردهمالکان، افزود: اجرای ۵۲۳ هکتار سامانه آبیاری نوین شامل ۸۳ هکتار آبیاری قطرهای و ۲۶۳ هکتار آبیاری کمفشار، گام مؤثری در کاهش هدررفت منابع آبی استان بوده است.
رئیس سازمان جهاد کشاورزی آذربایجانغربی اضافه کرد: این اقدامات، بخشی از برنامه جامع تحول در بخش کشاورزی استان است که با هدف ارتقای تابآوری بخش کشاورزی در برابر تنشهای آبی و افزایش بهرهوری تولیدمحصولات استراتژیک انجام میشود.
وی تاکید کرد: تقویت امنیت غذایی منطقه، یکی از اهداف کلیدی این برنامه جامع است و با اجرای طرحهای زیربنایی مانند احیای قنوات و مطالعات خاک، گامهای مؤثری در جهت تحقق این هدف برداشته خواهد شد. این تلاشها، آیندهای روشنتر برای بخش کشاورزی آذربایجانغربی و امنیت غذایی پایدار برای مردم منطقه رقم می زند.
هشدار سطح نارنجی هواشناسی کشاورزی در آذربایجانغربی؛ احتمال سرمازدگی باغات طی دو روز آینده
رئیس سازمان جهاد کشاورزی آذربایجانغربی همچنین با اعلام صدور هشدار سطح نارنجی هواشناسی کشاورزی در استان، از ورود توده هوای سرد و افزایش احتمال سرمازدگی در باغات طی روزهای دوشنبه و سهشنبه (۲۴ و ۲۵ فروردین ۱۴۰۵) خبر داد.
اصغری اظهار کرد: بر اساس پیشبینیهای هواشناسی، کاهش محسوس دما بهویژه در ساعات پایانی شب و بامداد، میتواند خسارات قابل توجهی به باغات استان وارد کند و لازم است باغداران با آمادگی کامل نسبت به اجرای اقدامات حفاظتی اقدام کنند.
وی افزود: در اطلاعیهای که بهصورت رسمی منتشر شده، مجموعهای از توصیههای فنی و عملیاتی برای کاهش خطر سرمازدگی ارائه شده که رعایت دقیق آنها برای تمامی بهرهبرداران ضروری است.
رئیس سازمان جهاد کشاورزی آذربایجانغربی، بهکارگیری سامانههای ضدسرمای هوشمند و آمادهسازی تجهیزات حرارتی در باغات دارای ادوات، استفاده از دوددهی اصولی در باغات فاقد سیستم گرمایشی بهمنظور کاهش شدت سرمای مؤثر، پرهیز از آتشزدن لاستیک به دلیل آلودگی شدید و ناکارآمدی آن در کنترل سرما، آبیاری سبک پیش از وقوع سرمای شدید بهعنوان یک روش مؤثر برای کاهش خطر سرمازدگی و ایجاد بادشکن حرارتی از ساعت ۳ بامداد تا طلوع آفتاب از طریق سوزاندن مواد آلی در نقاط هدف را از مهمترین توصیههای فنی اعلامشده عنوان کرد.
وی عدم انجام هرگونه محلولپاشی یا برگپاشی پیش از عبور موج سرما، حذف علفهای هرز کف باغ برای کاهش تبادل هوای سرد و استفاده از پوششهای حفاظتی مانند پلاستیک یا سایبان کشاورزی برای نهالهای جوان را از دیگر توصیه ها برشمرد.
اصغری با تأکید بر ضرورت هماهنگی و اقدام گروهی باغداران، گفت: برای کاهش خسارات احتمالی و عبور ایمن از موج سرما، لازم است همه بهرهبرداران با دقت کامل و بر اساس توصیههای منتشر شده عمل کنند.
وی افزود: کارشناسان جهاد کشاورزی در شهرستانها نیز آماده ارائه مشاورههای حضوری و میدانی به باغداران هستند تا اقدامات حفاظتی با دقت بیشتری اجرا شود.
