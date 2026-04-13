به گزارش خبرگزاری مهر، حجت‌الاسلام امین سالاری با گرامی‌داشت یاد و خاطره شهدای جنگ تحمیلی رمضان بالاخص قائد شهید امت و یاد پنج روحانی شهید در استان و اشاره به اجرای پویش سراسری جان‌فدا و ثبت‌نام طلاب و روحانیون در سراسر کشور، اظهار داشت: در لبیک به آرمان‌های والای انقلاب اسلامی و در پاسخ به نیازهای میدانی، این سازمان و حوزه علمیه استان هرمزگان با بهره‌گیری از ظرفیت مدارس علمیه، پایگاه‌های بسیج طلاب و شبکه‌های تبلیغی، آمادگی کامل خود را برای ساماندهی، سازماندهی و اعزام نیروهای داوطلب اعلام کرده است.

وی افزود: تا این لحظه بیش از ۵۵۰ روحانی رزمنده در این استان نام‌نویسی خود را جهت اعزام به نبرد احتمالی زمینی در گردان رزمی تبلیغی از طریق نیروی انسانی این سازمان قطعی کرده‌اند.