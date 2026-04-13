ثبت بیش از ۱۱ هزار شغل در سامانه رصد؛ فراتر از برنامه مرکزی

به گزارش خبرنگار مهر،مختار احمدی ظهر دوشنبه در نخستین جلسه کارگروه اشتغال استان مرکزی در سال جدید از بررسی روند اجرای تسهیلات مرتبط با اجزای ۱۷ و ۲۷ تبصره ۱۵ قانون بودجه خبر داد و گفت: عملکرد همه دستگاه‌های اجرایی، بانک‌ها و فرمانداری‌های استان مرکزی بر اساس میزان پیشرفت در جذب این تسهیلات پایش شد.

مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان مرکزی ادامه داد: با توجه به تمدید فرصت جذب این تسهیلات تا پایان اردیبهشت، تصمیم گرفته شد جلسات کارگروه در هفته آینده هم ادامه پیدا کند تا روند پیگیری‌ها بدون وقفه انجام شود و سهم استان از تسهیلات کاملاً محقق شود.

احمدی همچنین با اشاره به ارزیابی سامانه ملی رصد گفت: تاکنون بیش از ۱۱ هزار فرصت شغلی از سوی دستگاه‌ها در این سامانه ثبت شده که فراتر از برنامه مصوب سال گذشته استان است.

وی همچنین به بررسی وضعیت مشاغل خانگی در دستگاه‌ها و بانک‌ها اشاره کرد و گفت این موضوع نیز به تفکیک شهرستان مورد ارزیابی قرار گرفت و نقاط ضعف و قوت آن مشخص شد.

احمدی بیان کرد: تدوین برنامه کمی اشتغال سال ۱۴۰۵، بر اساس بخشنامه مشترک وزارت کشور و وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، در دستور کار قرار گرفت و با توجه به اینکه دستورالعمل قبلاً به دستگاه‌ها ابلاغ شده، برخی مجموعه‌ها هنوز برنامه خود را تحویل نداده‌اند.

وی گفت: در جمع‌بندی جلسه تأکید شد دستگاه‌های باقی‌مانده باید هرچه سریع‌تر برنامه اشتغال سال آینده خود را ارائه کنند تا پس از تصویب در کارگروه اشتغال و ارسال به وزارتخانه، برنامه نهایی استان برای سال ۱۴۰۵ تثبیت شود.