تشریح وضعیت انستیتو پاستور بعد از حمله دشمن

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خانه ملت، عبدالحسین روح‌الامینی، در تشریح بازدید روز گذشته اعضای کمیته سلامت مجمع نمایندگان استان تهران از انستیتو پاستور، اظهار داشت: در این بازدید، از بخش‌های مختلف این مجموعه علمی و تحقیقاتی بازدید شد؛ مرکزی که متأسفانه در جریان جنگ رمضان، در ۳ نوبت مورد اصابت قرار گرفته و در نتیجه آن، بخش‌هایی از ساختمان‌ها، آزمایشگاه‌ها و تأسیسات تحقیقاتی دچار آسیب شده است.

وی ادامه داد: مجموعه انستیتو پاستور ایران با سابقه‌ای بیش از ۱۰۰ سال، از جمله مراکز ریشه‌دار علمی کشور محسوب می‌شود که شکل‌گیری آن به اواخر دوره قاجار و موقوفه مرحوم فرمانفرمایان بازمی‌گردد و طی دهه‌های گذشته، به‌عنوان یکی از ارکان مهم شبکه جهانی انستیتوهای پاستور، نقش مؤثری در توسعه علمی و ارتقای نظام سلامت کشور ایفا کرده است در واقع عمر این مجموعه از رژیم منحوس و جعلی صهیونی بیشتر است.

روح‌الامینی تصریح کرد: این مجموعه نه‌ تنها در حوزه‌های تحقیقاتی، بلکه در عرصه‌های آموزشی و خدمات بهداشتی و درمانی نیز فعال بوده و در حوزه‌هایی همچون تولید واکسن، تحقیقات ژنتیک، بیوتکنولوژی و مقابله با بیماری‌های واگیر، کارنامه‌ای قابل توجه دارد.

نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی یادآور شد: آزمایشگاه‌های مرجع این مجموعه، در سطح ملی و بین‌المللی شناخته‌شده هستند و در مقاطع حساس، از جمله دوران شیوع کرونا، نقش کلیدی در تشخیص، پایش و مدیریت بیماری ایفا کردند و برخی از این آزمایشگاه‌ها به‌عنوان مراکز مرجع در تعامل با نهادهای بین‌المللی فعالیت داشته‌اند.

عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس، با اشاره به خسارات وارد شده، گفت: بخش‌هایی از این مجموعه، از جمله آزمایشگاه‌های تخصصی در حوزه‌های واکسن، ژنتیک و بیماری‌های خاص، در پی این حملات آسیب دیده‌اند که این موضوع از منظر علمی و انسانی قابل تأمل و نیازمند پیگیری جدی است.

روح‌الامینی افزود: این اقدام، با وجود برخی محکومیت‌ها در سطح نهادهای علمی و بین‌المللی از جمله سازمان بهداشت جهانی، شبکه های انستیتوپاستورهای جهان و پاریس، آن‌گونه که شایسته است مورد توجه قرار نگرفته و لازم است از مسیرهای حقوقی و دیپلماتیک، پیگیری‌های لازم برای ثبت و بررسی این رخداد و بازسازی آن انجام شود.

وی تأکید کرد: بدون تردید، چنین اقداماتی نمی‌تواند مسیر پیشرفت علمی، فناوری و تحقیقاتی کشور را متوقف کند، چرا که سرمایه اصلی این مجموعه، دانشمندان، متخصصان و تجربه انباشته‌ای است که طی بیش از یک قرن شکل گرفته و با تخریب فیزیکی از بین نخواهد رفت.

روح‌الامینی ادامه داد: این تصور که با آسیب به زیرساخت‌های فیزیکی می‌توان جریان علم و فناوری را مختل کرد، نادرست است و ملت ایران بارها نشان داده که در شرایط سخت، با اتکا به توان داخلی مسیر پیشرفت را با قدرت بیشتری ادامه می‌دهد؛ این رخداد باید برای افرادی که نگاه خوش‌بینانه به دشمنان دارند، یک هشدار جدی باشد تا بدانند چنین اقداماتی نه‌تنها کمکی به مردم ایران نمی‌کند، بلکه مستقیماً زیرساخت‌های حیاتی کشور را هدف قرار می‌دهد.

عضو مجمع نمایندگان استان تهران در مجلس یادآور شد: بخش‌های مختلف مجموعه انستیتو پاستور ایران، از جمله واحدهای تحقیقاتی در حوزه بیماری‌های خاص، آزمایشگاه‌های ژنتیک و مراکز فعال در تولید و تحقیق واکسن، از ظرفیت‌های ارزشمند کشور به شمار می‌روند که حفظ و تقویت آنها یک ضرورت ملی است.

وی افزود: با وجود آسیب‌های واردشده، خوشبختانه بخش قابل توجهی از فعالیت‌های این مجموعه همچنان ادامه دارد و روند ارائه خدمات علمی و تخصصی به‌ طور کامل متوقف نشده است؛ انتظار می رود این مجموعه به زودی با برگزاری نمایشگاه هایی عمق خسارات وارده را به نمایش بگذارد و تشریح کند تا ساده لوحان در جریان جنایات رژیم صهیونی و رژیم تروریستی آمریکا قرار گیرند و بدانند که اعتماد مجدد به آنها خطای نابخشودنی است.

روح‌الامینی با قدردانی از تلاش‌های کارکنان این مجموعه گفت: از اساتید، پژوهشگران و کارکنان مجموعه انستیتو پاستور ایران که با وجود شرایط دشوار، با تعهد و روحیه مسئولانه به فعالیت خود ادامه می‌دهند، صمیمانه تقدیر می‌کنم.

رئیس کمیته سلامت مجمع نمایندگان استان تهران با تشکر از کارکنان و متخصصان این مجموعه، تأکید کرد: مجلس شورای اسلامی در کنار دولت، موضوع تأمین منابع لازم برای بازسازی و نوسازی این مجموعه را با جدیت دنبال خواهد کرد و امیدواریم با مشارکت خیرین حوزه سلامت، جوانان نخبه و همراهی جامعه علمی داخل و خارج از کشور؛ مجموعه انستیتو پاستور ایران در آینده‌ای نزدیک، قوی‌تر و فعال‌تر از گذشته به مسیر خدمت‌رسانی بازگردد.