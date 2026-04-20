بارش باران همراه با مخاطرات طبیعی تا روز سه شنبه در ایلام ادامه دارد

علیمحمد پاکدلنژاد در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به اخطاریه شماره ۳ ادارهکل هواشناسی استان، اعلام کرد: راساس آخرین تحلیلهای هواشناسی، تا اواخر وقت سهشنبه اول اردیبهشت، استان ایلام تحت تأثیر سامانه فعال بارشی قرار میگیرد و شرایط ناپایدار جوی بهصورت گسترده در سطح استان حاکم خواهد شد.
وی افزود: نوع مخاطره شامل رگبار شدید باران، رعد و برق، وزش باد شدید، تندبادهای لحظهای و در برخی نقاط مستعد، بارش تگرگ و احتمال وقوع طوفانهای تندری است.
وی گفت: با توجه به ماهیت رگباری بارشها، امکان آبگرفتگی معابر، طغیان رودخانههای فصلی و سیلابی شدن مسیلها بسیار بالاست.
مدیرکل مدیریت بحران استان ایلام تأکید کرد: ستاد مدیریت بحران و تمامی دستگاههای عضو در آمادهباش کامل قرار دارند. انتظار داریم شهروندان عزیز با توجه به هشدارهای صادره، همکاری لازم را داشته باشند تا از هرگونه خسارت جانی و مالی جلوگیری شود.
