بارش باران همراه با مخاطرات طبیعی تا روز سه شنبه در ایلام ادامه دارد

علی‌محمد پاکدل‌نژاد در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به اخطاریه شماره ۳ اداره‌کل هواشناسی استان، اعلام کرد: راساس آخرین تحلیل‌های هواشناسی، تا اواخر وقت سه‌شنبه اول اردیبهشت، استان ایلام تحت تأثیر سامانه فعال بارشی قرار می‌گیرد و شرایط ناپایدار جوی به‌صورت گسترده در سطح استان حاکم خواهد شد.

وی افزود: نوع مخاطره شامل رگبار شدید باران، رعد و برق، وزش باد شدید، تندبادهای لحظه‌ای و در برخی نقاط مستعد، بارش تگرگ و احتمال وقوع طوفان‌های تندری است.

وی گفت: با توجه به ماهیت رگباری بارش‌ها، امکان آبگرفتگی معابر، طغیان رودخانه‌های فصلی و سیلابی شدن مسیل‌ها بسیار بالاست.

مدیرکل مدیریت بحران استان ایلام تأکید کرد: ستاد مدیریت بحران و تمامی دستگاه‌های عضو در آماده‌باش کامل قرار دارند. انتظار داریم شهروندان عزیز با توجه به هشدارهای صادره، همکاری لازم را داشته باشند تا از هرگونه خسارت جانی و مالی جلوگیری شود.