موافقت وزیر ورزش با برگزاری لیگ/ شرط مهم برای تصمیم نهایی مشخص شد

به گزارش خبرنگار مهر، پس از آنکه فدراسیون فوتبال و سازمان لیگ در نشست با مدیران عامل باشگاه ها نتوانستند برای ادامه رقابت های بیست و پنجمین دوره لیگ برتر به جمع بندی برسند، امروز دوشنبه مهدی تاج به همراه امیر قلعه نویی با احمد دنیامالی وزیر ورزش و جوانان دیدار کردند.

در این دیدار رئیس فدراسیون فوتبال گزارشی از آخرین وضعیت تیم ها و ورزشگاه های کشور برای میزبانی از رقابت های لیگ را ارایه کرد و امیر قلعه نویی نیز برنامه هایش برای تیم ملی و حضور در جام جهانی را تشریح کرد.

در ادامه احمد دنیامالی با تاکید بر این که فدراسیون فوتبال و مسئولان آن باید همه جوانب را بررسی کنند بر برگزاری ادامه رقابت های لیگ برتر تاکید کرد.

خبرنگار مهر کسب اطلاع کرد با وجود این که همه مسئولان با برگزاری ادامه رقابت های لیگ برتر موافق هستند اما مقرر شد تصمیم نهایی در این مورد را نهادهای امنیتی بدهند که آگاهی کاملی از شرایط جنگی دارند و می توانند نظر قطعی در مورد شرایط کشور را ارایه کنند.

با این حال در صورتی که نهادهای امنیتی اعلام موافقت کنند، ادامه رقابت های لیگ برتر از اوایل اردیبهشت آغاز خواهد شد و تا قبل از خرداد به پایان خواهد رسید.