به گزارش خبرنگار مهر، احمد دنیامالی در خصوص آخرین تصمیم گیری برای حضور تیم ملی فوتبال در جام جهانی ۲۰۲۶ گفت: در صورت تامین امنیت تیم در جام جهانی و صلاحدید، هیئت وزیران در این باره تصمیم گیری خواهد شد.

وزیر ورزش افزود: تصمیم نهایی برای حضور در جام‌جهانی را دولت می گیرد. موظف هستیم شرایط را آماده کنیم و دولت با توجه به شرایط کشور مجوز باید بدهد. وظیفه داریم تیم ملی را آماده نگه داریم و کادرفنی در حال انجام کارهایش است. تمام پشتیبانی‌ها را انجام می دهیم تا تصمیم گیری شود.

او درباره اینکه آیا این موضوع به مذاکرات آتش بس بستگی دارد؛ تصریح کرد: باید شرایط بررسی و همصدایی شود. این موضوع باعث افزایش حضور ما می شود، اما اگر تنش ها بالاتر برود، دولت بابد تصمیم بگیرد.