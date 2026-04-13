۲۴ فروردین ۱۴۰۵، ۲۳:۲۲

احمد دنیامالی:

تیم ملی را آماده می کنیم/ برای حضور در جام جهانی دولت تصمیم می‌گیرد

تیم ملی را آماده می کنیم/ برای حضور در جام جهانی دولت تصمیم می‌گیرد

وزیر ورزش گفت: حضور تیم ملی فوتبال در جام جهانی به تصمیم دولت بستگی دارد.

به گزارش خبرنگار مهر، احمد دنیامالی در خصوص آخرین تصمیم گیری برای حضور تیم ملی فوتبال در جام جهانی ۲۰۲۶ گفت: در صورت تامین امنیت تیم در جام جهانی و صلاحدید، هیئت وزیران در این باره تصمیم گیری خواهد شد.

وزیر ورزش افزود: تصمیم نهایی برای حضور در جام‌جهانی را دولت می گیرد. موظف هستیم شرایط را آماده کنیم و دولت با توجه به شرایط کشور مجوز باید بدهد. وظیفه داریم تیم ملی را آماده نگه داریم و کادرفنی در حال انجام کارهایش است. تمام پشتیبانی‌ها را انجام می دهیم تا تصمیم گیری شود.

او درباره اینکه آیا این موضوع به مذاکرات آتش بس بستگی دارد؛ تصریح کرد: باید شرایط بررسی و همصدایی شود. این موضوع باعث افزایش حضور ما می شود، اما اگر تنش ها بالاتر برود، دولت بابد تصمیم بگیرد.

    • IR ۰۷:۳۰ - ۱۴۰۵/۰۱/۲۵
      ورزش را سیاسی نکنید

