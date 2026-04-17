برگزاری لیگ برتر صحیح نیست/ بازیکن ملی باید پرچم را بالا نگه دارد

به گزارش خبرنگار مهر، پس از وقوع جنگ تحمیلی سوم علیه کشورمان، تمامی رقابتهای ورزشی از جمله لیگ برتر فوتبال از تاریخ ۹ اسفند ۱۴۰۴ به حالت تعلیق درآمد و فعالیتهای ورزشی در سطح کشور بهطور کامل متوقف شد.
با این حال، با گذشت چندین هفته از این تصمیم، هنوز وضعیت ادامه یا لغو رسمی مسابقات مشخص نشده و این موضوع همچنان در هالهای از ابهام و بلاتکلیفی قرار دارد.
در شرایطی که کمتر از دو ماه تا آغاز رقابتهای جام جهانی ۲۰۲۶ باقی مانده، این وقفه طولانی نگرانیهایی را درباره وضعیت آمادگی بازیکنان، بهویژه ملیپوشان، ایجاد کرده است. بسیاری از کارشناسان معتقدند تداوم این وضعیت میتواند تأثیر مستقیمی بر روند آمادهسازی تیم ملی داشته باشد و کادر فنی را در آستانه این تورنمنت مهم با چالشهای جدی مواجه کند.
از سوی دیگر، فدراسیون فوتبال، سازمان لیگ و سایر نهادهای ذیربط تاکنون تصمیم نهایی خود را درباره ازسرگیری مسابقات یا پایان زودهنگام فصل اعلام نکردهاند؛ موضوعی که باعث بروز اختلافنظر و دیدگاههای متفاوت میان باشگاههای لیگ برتری نیز شده است.
سعید عزیزیان کارشناس فوتبال، در گفتوگو با خبرنگار مهر، درباره وضعیت بلاتکلیفی تیمهای لیگ برتری و شرایط ادامه رقابتهای لیگ برتر اظهار داشت: با توجه به فشردگی جدول و اینکه بسیاری از تیمها همچنان برای رسیدن به جایگاههای بهتر شانس دارند، به نظر من تصمیم درستی نیست که از حالا بخواهیم تیمی را به عنوان قهرمان معرفی کنیم. در چنین شرایطی بهتر است به جای ادامه لیگ به شکل فعلی، تورنمنتهای چهار یا شش تیمی برگزار شود تا تکلیف قهرمان مشخص شود.
وی ادامه داد: بازیکنان تیمها حدود ۴۰ تا ۵۰ روز است که در شرایط تمرینی و مسابقهای قرار ندارند و از آمادگی بدنی فاصله گرفتهاند. از سوی دیگر، نه در تهران و نه در سایر استانها زمینهای باکیفیت برای برگزاری فشرده مسابقات وجود ندارد که بتوان لیگ برتر را در آن شرایط برگزار کرد. علاوه بر این، با توجه به اهمیت حضور تیم ملی فوتبال ایران در جام جهانی ۲۰۲۶، اگر بازیکنی در چنین شرایطی دچار مصدومیت شود، قطعاً به تیم ملی ضربه وارد خواهد شد.
این کارشناس فوتبال افزود: بازیکنان ملیپوش در این مدت بیکار ننشستهاند و بدون شک تمرینات انفرادی خود را دنبال کردهاند، اما برای بازگشت به شرایط مسابقه، تیمها حداقل به یک دوره دو ماهه بدنسازی نیاز دارند. به همین دلیل من معتقدم مسابقات لیگ برتر باید پس از جام جهانی ۲۰۲۶ از سر گرفته شود و برگزاری آن در شرایط فعلی و به صورت فشرده را به صلاح نمیدانم.
عزیزیان در ادامه تصریح کرد: بازیکنان تیم ملی باید در جام جهانی با تمام توان و از ته دل وارد زمین شوند تا پرچم ایران را بالا نگه دارند. همانطور که مردم در این روزهای دشوار با حضور و حمایت خود پرچم کشور را بالا نگه داشتهاند، بازیکنان نیز باید با نهایت انگیزه و توان در میدان حاضر شوند تا بهترین نتیجه را کسب کنند و با سربلندی زمین مسابقه را ترک کنند.
