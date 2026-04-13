آزادی ۲۵ زندانی کردستانی با کمک ۲۷ میلیارد ریالی بانوی نیکوکار

محمد خسروی در گفتوگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: یک بانوی نیکوکار از شهر سنندج با اهدای ۲۷ میلیارد و ۷۰۰ میلیون ریال به ستاد مردمی دیه استان، زمینه آزادی ۲۵ نفر از زندانیان جرائم مالی غیرعمد را فراهم کرد.
وی افزود: این اقدام خداپسندانه موجب بازگشت این افراد به آغوش خانوادههایشان شد و امید را به خانوادههایی که ماهها در انتظار آزادی عزیزان خود بودند، بازگرداند.
مدیرکل زندانهای کردستان ادامه داد: این بانوی خیر که تمایلی به افشای نام خود نداشت، با نیتی خالصانه و بدون هیچ چشمداشتی این کمک را انجام داده است.
خسروی تصریح کرد: زندانیان آزادشده از جمله افرادی بودند که به دلیل مشکلات مالی و بدون سابقه کیفری در زندان به سر میبردند و با این حمایت، فرصت دوبارهای برای بازگشت به زندگی عادی پیدا کردند.
وی با قدردانی از این اقدام انسانی گفت: ترویج فرهنگ خیرخواهی و کمک به آزادی زندانیان نیازمند میتواند نقش مؤثری در کاهش آسیبهای اجتماعی داشته باشد.
مدیر ستاد دیه کردستان در پایان خاطرنشان کرد: این کمکها علاوه بر گرهگشایی از مشکلات زندانیان، موجب تقویت روحیه همدلی و نوعدوستی در جامعه خواهد شد.
