به گزارش خبرنگار مهر، در آستانه میلاد باسعادت حضرت امام رضا(ع) و همزمان با دهه کرامت، با پیگیریهای صورتگرفته و مشارکت یک خیر نیکاندیش، زمینه آزادی یکی از زندانیان این مرکز فراهم شد.
رئیس زندان مرکزی سنندج صبح پنجشنبه در این باره اظهار کرد: این زندانی با حمایت مالی ۲۲۰ میلیون ریالی خیر نیکوکار و در راستای اقدامات انساندوستانه، از زندان آزاد و به آغوش خانواده بازگشت.
مصطفی محمدی با تأکید بر نقش مهم خیرین در حمایت از زندانیان جرائم غیرعمد افزود: مشارکت خیران میتواند بسیاری از مشکلات این قشر را برطرف کرده و زمینه بازگشت آنان به زندگی عادی را فراهم کند.
وی ادامه داد: اینگونه اقدامات علاوه بر کمک به آزادی زندانیان، نقش مؤثری در کاهش جمعیت کیفری زندانها و ترویج فرهنگ عفو، گذشت و نیکوکاری در جامعه دارد.
نظر شما