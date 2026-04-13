بازسازی سریع خطوط ریلی آسیب دیده در جنگ رمضان

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از مترو تهران و حومه، مدیرعامل شرکت بهره‌برداری مترو تهران در پیامی اقدام جهادی و تلاش بی‌وقفه مدیران و کارکنان راه‌آهن جمهوری اسلامی ایران در بازسازی سریع خطوط ریلی که در جنایات جنگی آمریکا و رژیم صهیونیستی تخریب شده بود را ستود و این موفقیت را به خانواده بزرگ صنعت ریلی کشور تبریک گفت.

در متن پیام مسعود لطفی آمده است:

‌خبر مسرت‌بخش بازسازی و بازگشت به چرخه خدمت‌رسانی پل‌های استراتژیک راه‌آهن در استان‌های زنجان و قم و همچنین سایر نقاط آسیب‌دیده همچون پل راه‌آهن هفت‌چشم

در شهرستان میانه، که در حملات ناجوانمردانه دشمنان و در راستای جنایات جنگی آمریکا و رژیم صهیونیستی تخریب شده بود، مایه مباهات همه فعالان صنعت حمل‌ونقل ریلی کشور است.

‌اینجانب به عنوان خادمی کوچک در شرکت بهره‌برداری مترو تهران و به نمایندگی از خانواده بزرگ مترو که خود متولی بهره‌برداری از یک مسیر ریلی است، مراتب تبریک و خداقوت صمیمانه خود را به مدیران ارجمند و تمامی همکاران پرتلاش و جهادگر در راه‌آهن جمهوری اسلامی ایران ابراز می‌دارم.

‌اقدام تحسین‌برانگیز شما در بازسازی پل تاریخی امین‌آباد زنجان و پل هفت‌دهانه قم در کوتاه‌ترین زمان ممکن که در یک مورد به کمتر از ۴۰ ساعت رسید، بار دیگر اراده پولادین و تخصص فرزندان این مرز و بوم را در برابر چشمان جهانیان به نمایش گذاشت. این تلاش بی‌وقفه نشان داد که هرچند دشمنان کوردل ممکن است زیرساخت‌ها را هدف بگیرند، اما هرگز نخواهند توانست حرکت پرشتاب ملت ایران و عزم راسخ ما برای پیشرفت را متوقف سازند.

‌همکاران ما در متروی تهران نیز که در دوران چهل روزه جنگ تحمیلی سوم، افتخار خدمت‌رسانی بی‌وقفه به مردم شریف را داشتند، به خوبی ارزش این ایستادگی و همت جهادی را درک می‌کنند.

‌امید است این غیرت مثال‌زدنی، همواره در مسیر خدمت به ایران اسلامی مستدام باشد.