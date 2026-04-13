مظفری: ۱۱۰ مدرسه شهرستان بوشهر در حملات دشمن آسیب دید

به گزارش خبرنگار مهر، محمد مظفری عصر دوشنبه در حمع خبرنگاران اظهار کرد: ۱۴۶ نقطه از شهرستان بوشهر در پی تجاوزات رژیم سفاک آمریکا و صهیونیستی هدف تجاوزات دشمن قرار گرفته است.
فرماندار بوشهر با اشاره به حجم حملات کور دشمن و تأکید بر ایستادگی زیرساختهای شهری، ادامه داد: این حملات نتوانست خللی در اراده آهنین مردم ایجاد کند.
وی افزود:در جریان این حملات ناجوانمردانه به زیرساختهای غیرنظامی، هزار و ۹۷۹ واحد مسکونی، ۳۶۰ مرکز تجاری، ۱۲۹ دستگاه خودروی شخصی، ۵۵ مدرسه دولتی و ۵۵ مدرسه غیردولتی، ۴ مرکز دانشگاهی، ۴ مجموعه ورزشی و ۷ مرکز درمانی (از جمله بیمارستان خلیج فارس) و همچنین چندین شناور مسافربری بخش خصوصی در مسیر بوشهر-گناوه-خارگ دچار آسیب شدند که با قید فوریت روند خدمترسانی جایگزین و احیای آنها در دستور کار قرار گرفت.
فرماندار بوشهر با تبیین اهداف شوم مستکبران از این حملات کور، گفت: آمار دقیق اصابتها به مراکز غیرنظامی و خدماتی، به روشنی گواه آن است که نوک پیکان حملات دشمن مستقیماً معیشت امنیت و آرامش جامعه را نشانه رفته بود.
حضور معنادار و پرصلابت مردم در صحنه
وی با تجلیل از ولایتمداری و حضور حماسی آحاد جامعه، افزود: با این وجود ملت غیور ایران و مردم ولایتمدار بوشهر از همان دقایق نخستین آغاز تخاصم و به محض دریافت خبر جانسوز شهادت رهبر عظیمالشأنمان، با حضوری پرشور و حماسی در میادین مرکزی شهر بوشهر پاسخی دندانشکن به دشمنان دادند.
فرماندار بوشهر گفت: این حضور معنادار و پرصلابت که تا به امروز نیز استمرار یافته است تجلیگر دفاع همهجانبه و عهد ناگسستنی ملت با آرمانهای نظام مقدس جمهوری اسلامی و تمامیت ارضی ایران عزیز است.
فرماندار بوشهر با تأکید بر لزوم بازنگری در تخصیص اعتبارات کلان کشوری، بیان داشت: شهر و بندر بوشهر و به ویژه جزیره راهبردی خارگ متناسب با جایگاه حساس خوددر تخصیص اعتبارات ملی به صورت شایسته دیده نشده اند.
وی در ادامه به نقش کلیدی مناطق پیرامونی اشاره کرد و گفت: شهرهای نظیر عالیشهر و چغادک و روستاهای همجوار، در طول جنگ تحمیلی اخیر به عنوان عقبه استراتژیک و حوزههای پشتیبان عملیات ایفای نقش کردند و به صورت روزانه آماج حملات دشمن قرار داشتند.
فرماندار بوشهر گفت: بدینوسیله مراتب تقدیر و تشکر خالصانه خود را از مقاومت جانانه مردم شریف و تلاشهای شبانهروزی مسئولین این مناطق ابراز میدارم، مناطقی که علیرغم مواجهه با کاستیهای زیرساختی در دفاع از حریم وطن سنگتمام گذاشتند.
فرماندار بوشهر از همافزایی، انسجام و حضور حماسی آحاد مردم و مسئولین در دستگاههای مختلف که با روحیهای جهادی و وفاق ملی پای کار دفاع از کیان وطن ایستادند صمیمانه تشکر و قدردانی به عمل آورد.
