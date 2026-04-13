انتخاب رهبر انقلاب امید را در دل مردم افغانستان نیز تقویت کرد

به گزارش خبرگزاری مهر، علیرضا بیگدلی اظهار کرد: هر یک از اقشار مختلف مردم افغانستان به نوعی ابراز خرسندی خود را از انتخاب رهبر جدید انقلاب اسلامی نشان می دهند که بدون شک نقش زیادی در تقویت روابط ۲ کشور دارد.

سفیر جمهوری اسلامی ایران در کابل بیان کرد: با گذشت ۴۳ روز از شهادت مقام معظم رهبری مردم افغانستان با برگزاری مراسم مختلف همچنان ابراز همدری خود را با ملت و دولت ایران نشان می دهند.

وی به حضور مردم ایران در میدان و حمایت آنها از نیروهای مسلح اشاره کرد و ادامه داد: حضور مردم در خیابان ها به نشانه حمایت از نیروهای مسلح منجر به دلگرمی آنها شده که دستاوردهای خوبی را تاکنون به همراه داشته است.

بیگدلی گفت: جبهه مقاومت و برخی از کشورهای همسایه، در جنگ تحمیلی آمریکا و اسراییل علیه ایران در کنار ملت و دولت ما بودند که آینده درخشانی را رقم خواهد زد.

به گفته سفیر جمهوری اسلامی ایران در کابل ، مراسم چهلمین روز شهادت مقام معظم رهبری ظی ۲ روز گذشته با حضور علما، روحانیون و مردم افغانستان در مساجد، حوزه های علمیه و حسینیه های این کشور برگزار شد که اعلام همبستگی آنها را با ملت ایران نشان داد.

وی به ورود اتباع ایرانی مقیم کشورهای عربی از طریق گذرگاه رسمی دوغارون به ایران اشاره و اضافه کرد: تسهیلات ویژه ای برای بازگشت اتباع ایرانی مقیم در کشورهای عربی به ایران از طریق مرز دوغارون پیش بینی شده است.

بیدگدلی بیان کرد: برخی از ایرانیان مقیم کشورهای عربی به صورت گروهی و برخی انفرادی طی چند روز گذشته از سمت این کشورها به افغانستان سفر کرده و با هماهنگی های انجام شده از طریق معبر دوغارون وارد ایران شده اند.