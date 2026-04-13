به گزارش خبرگزاری مهر، در آستانه فرارسیدن ایام سوگواری و شهادت ششمین اختر تابناک آسمان امامت و ولایت، حضرت امام جعفر صادق (ع)، خادمان حرم مطهر رضوی به رسم هر ساله، اماکن متبرکه را سیاه‌پوش کردند تا زائران و مجاوران در فضایی آمیخته با اندوه، ویژه‌برنامه‌های عزاداری این ایام را، آغاز کنند.

هم زمان با برافراشته شدن پرچم‌های عزا بر فراز گنبد مطهر، کتیبه‌های ویژه شهادت امام صادق (ع) نیز در صحن‌های مختلف حرم نصب شد.

این کتیبه‌ها که هر یک با مضامین معرفتی و سوگ‌نامه‌های مرتبط با شخصیت علمی و جایگاه امامت ششمین پیشوای شیعیان طراحی شده‌اند، فضای حرم را سراسر در سوگ این مصیبت بزرگ، غرق کرده است.

در کتیبه صحن انقلاب اسلامی، عبارت پرمعنای «ما پیروان صادق آل محمدیم، هرگز به زیر بیرق دشمن نمی‌رویم»، به چشم می‌خورد؛ شعاری که یادآور پایداری، بصیرت و استقامت پیروان مکتب امام صادق (ع)، در طول تاریخ است.

در کتیبه صحن آزادی نیز، عبارت «هزار طایفه آمد، هزار مکتب رفت؛ و ماند شیعه که قال الامام صادق داشت» نصب شده است.

عبارتی که نقش ماندگار این امام همام در پاسداری از معارف اسلام ناب و پایداری مسیر تشیع را برجسته می‌کند.

گفتنی است؛آیین‌های ویژه شهادت امام صادق (ع)، شامل مراسم سخنرانی، مرثیه‌خوانی و برنامه‌های فرهنگی در صحن‌ها و رواق‌های مختلف بارگاه منور رضوی، برگزار خواهد شد.