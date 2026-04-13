مسدود شدن ۳۲۸ حلقه چاه غیرمجاز طی سال گذشته در استان قم

به گزارش خبرگزاری مهر، محمد دانشور اظهار کرد: در راستای عمل به قوانین جاری کشور و جلوگیری از برداشت غیرمجاز، گروه های گشت و بازرسی و دفتر حفاظت و بهره برداری از منابع آب موفق شدند درسال ۱۴۰۴ تعداد ۱۸۰ حلقه چاه غیر مجاز در استان را پر و مسدود نمایند که با انسداد این چاهها از برداشت غیرقانونی یک میلیون و ۳۷۰ هزار و ۱۴۳ متر مکعب از منابع آب زیرزمینی جلوگیری شد.



دانشور با اشاره به اینکه در سال گذشته ۱۳۷ حلقه چاه نیز پلمپ شد افزود: با پلمپ این چاهها به میزان سه میلیون و ۱۷۳ هزارو ۵۳۰ متر مکعب صرفه جویی در منابع آب استان صورت گرفت.



معاون حفاظت و بهره برداری شرکت آب منطقه ای قم با بیان اینکه در سال ۱۴۰۴ منصوبات یازده حلقه چاه تقلیل پیدا کرد گفت : از تقلیل منصوبات صورت گرفته نیز دو میلیون و ۹۴۲ هزارو ۶۴۰ متر مکعب صرفه جویی صورت گرفته که در مجموع در سال گذشته هفت میلیون و ۴۸۶ هزار و ۳۱۳ متر مکعب از برداشت منابع آب زیرزمینی جلوگیری شده است.