  1. استانها
  2. قم
۲۴ فروردین ۱۴۰۵، ۱۹:۲۲

مسدود شدن ۳۲۸ حلقه چاه غیرمجاز طی سال گذشته در استان قم

مسدود شدن ۳۲۸ حلقه چاه غیرمجاز طی سال گذشته در استان قم

قم- معاون حفاظت و بهره‌برداری شرکت آب منطقه ای قم گفت: طی سال گذشته تعداد ۳۲۸ حلقه چاه غیرمجاز در استان قم پر و مسدود شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، محمد دانشور اظهار کرد: در راستای عمل به قوانین جاری کشور و جلوگیری از برداشت غیرمجاز، گروه های گشت و بازرسی و دفتر حفاظت و بهره برداری از منابع آب موفق شدند درسال ۱۴۰۴ تعداد ۱۸۰ حلقه چاه غیر مجاز در استان را پر و مسدود نمایند که با انسداد این چاهها از برداشت غیرقانونی یک میلیون و ۳۷۰ هزار و ۱۴۳ متر مکعب از منابع آب زیرزمینی جلوگیری شد.

دانشور با اشاره به اینکه در سال گذشته ۱۳۷ حلقه چاه نیز پلمپ شد افزود: با پلمپ این چاهها به میزان سه میلیون و ۱۷۳ هزارو ۵۳۰ متر مکعب صرفه جویی در منابع آب استان صورت گرفت.

معاون حفاظت و بهره برداری شرکت آب منطقه ای قم با بیان اینکه در سال ۱۴۰۴ منصوبات یازده حلقه چاه تقلیل پیدا کرد گفت : از تقلیل منصوبات صورت گرفته نیز دو میلیون و ۹۴۲ هزارو ۶۴۰ متر مکعب صرفه جویی صورت گرفته که در مجموع در سال گذشته هفت میلیون و ۴۸۶ هزار و ۳۱۳ متر مکعب از برداشت منابع آب زیرزمینی جلوگیری شده است.

کد مطلب 6800312

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    پربازدیدها

    پربحث‌ها