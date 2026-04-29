به گزارش خبرگزاری مهر، اسحاق شهبازی در بازدید میدانی از سد مخزنی خرمرود تویسرکان با اشاره به پیشرفت فیزیکی پروژه از ۳۵ درصد به ۹۰ درصد در مدت دو سال اظهار کرد: این سرعت ساخت پروژه یک جهش خیره کننده است.
وی با اشاره به اینکه هدف اولیه و اساسی در مورد این پروژه باید اتمام سازه و آغاز فرایند آبگیری باشد، ادامه داد: با اتمام پروژه مردم منطقه باید ثمره تلاشها را در تامین آب پایدار لمس کنند.
بازرس کل استان همدان بر لزوم رفع موانع قراردادی اشاره کرد، افزود: پیمانکارانی که توان همراهی با سرعت پروژه را ندارند باید هرچه سریع تر تعیین تکلیف شوند.
وی تاکید کرد: نباید اجازه داد بروکراسی اداری یا ضعف عملکرد در بخشهای خرد، شیرینی این پیشرفت را در کام ذینفعان تلخ کند.
شهبازی رویکرد سازمان بازرسی را «تعاملی» دانست و با بیان اینکه نگاه ما به هیچ عنوان مچگیری یا ایجاد سرعتگیر در مسیر خدمات دولت نیست، بیان کرد: کار در حوزه آبرسانی مصداق بارز «سقایی» و خدمتی مقدس است.
وی افزود: ما به عنوان تسهیلگر در کنار دستگاههای اجرایی ایستادهایم تا موانع خدمترسانی به مردم را رفع کنیم.
رئیس بازرسی منطقه ۴ کشور در ادامه به موضوع حساس چاههای غیرمجاز پرداخت و ادامه داد: یکی از بیشترین گلایههای مردمی در سامانه شکایات سازمان بازرسی، مربوط به حفر و بهرهبرداری از چاههای غیرمجاز است و اگر مردم ببینند که با متخلفان برخورد نمیشود، نسبت به اجرای قانون ناامید میشوند.
وی بر ایجاد بازدارندگی از طریق اجرای دقیق قانون تاکید کرد و ادامه داد: محدودیتهای اعتباری وجود دارد، اما انتظار میرود برخورد با چاههای غیرمجاز، بهویژه در کانونهای بحرانی، با جدیت دنبال شود.
شهبازی تاکید کرد: حتی برخورد با چند مورد شاخص و دانهدرشت میتواند ذهنیت عمومی را اصلاح کرده و انضباط آبی را به منطقه بازگرداند.
وی با بیان اینکه عدم برخورد با متخلفان، نهتنها به منابع زیرزمینی آسیب میزند، بلکه اعتماد مردم به حاکمیت قانون را نیز مخدوش میکند، اضافه کرد: بازرسی با تمام توان از مدیرانی که در این مسیر شجاعانه عمل کنند، حمایت خواهد کرد.
