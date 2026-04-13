مکتب امام صادق (ع) پشتوانه فکری و انقلابی جهان اسلام است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام مهدی دری شامگاه دوشنبه در مراسم سوگواری شهادت جان‌سوز رئیس مذهب تشیع، اظهار کرد: امام جعفر صادق (ع) در دوران خفقان و استبداد، با راه اندازی یک دانشگاه عظیم معارف اسلامی، مسیری را ترسیم کردند که امروز الهام‌بخش بیداری اسلامی و ایستادگی در برابر ظلم در سراسر جهان است.

وی با اشاره به ابعاد شخصیتی آن امام (ع)افزود: سیره سیاسی و علمی امام صادق (ع) تنها منحصر به عصر خودشان نبود، بلکه ایشان با تربیت شاگردان برجسته، پایه‌های تمدن اسلامی را به‌گونه‌ای بنا نهادند که امروز در شرایط حساس منطقه و در تقابل با جریان‌های باطل، به عنوان محکم‌ترین سنگر فکری ما محسوب می‌شود.

امام‌جمعه حاجی‌آباد در بخش دیگری از سخنان خود به بصیرت دینی و پیوند آن با مسائل روز جامعه اشاره کرد و گفت: امروز تمسک به مکتب صادق آل محمد (ص) به معنای شناخت دقیق دشمن و حرکت در مسیر ولایت است. همان‌طور که آن حضرت در برابر انحرافات فکری ایستادند، ما نیز موظفیم با جهاد تبیین، نسل جوان را با حقایق اسلام و اهداف متعالی انقلاب آشنا کنیم.

حجت‌الاسلام دری ضمن تجلیل از پایداری ملت ایران در نبردها و چالش‌های اخیر خاطرنشان کرد: شهادت در مسیر حق، میراثی است که از ائمه اطهار (ع) به ما رسیده است؛ لذا تقارن این ایام با یاد و خاطره شهدای عزیز فرصتی است تا بار دیگر با آرمان‌های بلند امام راحل و مقام معظم رهبری تجدید بیعت کرده و بر استمرار راه شهیدان تأکید ورزیم.