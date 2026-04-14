۲۵ فروردین ۱۴۰۵، ۴:۳۵

کانادا: اسرائیل حملاتش را به لبنان متوقف کند

وزیر امورخارجه کانادا از رژیم صهیونیستی خواست که حملات به لبنان را متوقف کند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شبکه الجزیره، «آنیتا آناند»، وزیر امور خارجه کانادا در واکنش به نقض آتش بس در لبنان از سوی رژیم صهیونیستی و حملات بی امان این رژیم اعلام کرد: از اسرائیل می‌خواهیم که حملات خود را به لبنان متوقف کند.

وی افزود: تأکید ما همچنین بر دستیابی به یک راه‌حل دیپلماتیک دائمی برای پایان دادن به این درگیری است.

آناند همچنین از کشته شدن یک تبعه کانادا در جنوب لبنان خبر داد و افزود: به ما اطلاع داده شده که یک شهروند کانادایی در جنوب لبنان جان باخته است.

وی به علت جان باختن این تبعه کانادایی هیچ اشاره ای نکرده است.

    • فریدون IR ۰۶:۲۹ - ۱۴۰۵/۰۱/۲۵
      اش آن قدر شور شده که صدای آشپز در آمد
    • IR ۰۹:۰۲ - ۱۴۰۵/۰۱/۲۵
      نظرات غربی ها برای اسرائیل در حد تعارف تبلیغاتی است

