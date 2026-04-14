تعلیق توافقنامه همکاری نظامی رم با تل آویو

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المیادین، جورجیا ملونی نخست وزیر ایتالیا از تعلیق توافقنامه همکاری نظامی با رژیم صهیونیستی خبر داد.

وی در ادامه با اشاره به هجمه دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا به پاپ افزود: من همبستگی خود را با پاپ ابراز می‌کنم و در جامعه‌ای که رهبران مذهبی مجری دستورات سیاستمداران باشند، احساس راحتی نخواهم کرد.

جورجیا ملونی، نخست وزیر ایتالیا همچنین بر لزوم ادامه مذاکرات برای پایان دادن به جنگ بین واشنگتن و تهران و تلاش برای بازگشایی تنگه هرمز تأکید کرد.

وی تاکید کرد: باید تمام تلاش‌ها برای تثبیت و بازگشایی تنگه هرمز انجام شود، چرا که این تنگه نه تنها برای تامین سوخت، بلکه برای کود شیمیایی نیز ضروری است.