  1. بین الملل
  2. اروپا
۲۵ فروردین ۱۴۰۵، ۱۴:۲۰

تعلیق توافقنامه همکاری نظامی رم با تل آویو

نخست وزیر ایتالیا از تعلیق توافقنامه همکاری نظامی این کشور با رژیم صهیونیستی خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المیادین، جورجیا ملونی نخست وزیر ایتالیا از تعلیق توافقنامه همکاری نظامی با رژیم صهیونیستی خبر داد.

وی در ادامه با اشاره به هجمه دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا به پاپ افزود: من همبستگی خود را با پاپ ابراز می‌کنم و در جامعه‌ای که رهبران مذهبی مجری دستورات سیاستمداران باشند، احساس راحتی نخواهم کرد.

جورجیا ملونی، نخست وزیر ایتالیا همچنین بر لزوم ادامه مذاکرات برای پایان دادن به جنگ بین واشنگتن و تهران و تلاش برای بازگشایی تنگه هرمز تأکید کرد.

وی تاکید کرد: باید تمام تلاش‌ها برای تثبیت و بازگشایی تنگه هرمز انجام شود، چرا که این تنگه نه تنها برای تامین سوخت، بلکه برای کود شیمیایی نیز ضروری است.

کد مطلب 6800848

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    نظرات

    • IR ۱۴:۵۸ - ۱۴۰۵/۰۱/۲۵
      4 2
      پاسخ
      دروغ ونیرنگ از صفات بارزشون هست
    • IR ۱۵:۰۷ - ۱۴۰۵/۰۱/۲۵
      4 0
      پاسخ
      سياه بازيه..
    • ناشناس IR ۲۲:۳۸ - ۱۴۰۵/۰۱/۲۵
      0 0
      پاسخ
      بنظرم کشورهای مثل ترکیه پاکستان همه و همه دست در دست غرب داذن هیچ کشوری دلسوز کشور مردم ایران نیست از مسولان ایرانی خواهشمندم که با امریکا و اسرائیل که همیشه بین مذاکرات حمله کردن نباید اصلد مذاکراتی داشته باشیم وسلام

