۲۵ فروردین ۱۴۰۵، ۵:۱۷

واکنش تند وزیرصهیونیست به درخواست صدراعظم آلمان برای توقف جنگ در لبنان

توصیه صدر اعظم آلمان به نتانیاهو برای توقف جنگ با لبنان، خشم وزیر دارایی صهیونیست را برانگیخت.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شبکه المیادین، «بزالل اسموتریچ» وزیر دارایی رژیم صهیونیستی در واکنش به مواضع اخیر «فریدریش مرتس» صدراعظم آلمان اعلام کرد: خطاب به صدراعظم آلمان می‌گویم؛ آن دورانی که آلمانی‌ها به یهودیان دیکته می‌کردند کجا زندگی کنند، به پایان رسیده و دیگر باز نخواهد گشت.

وی با حالت طلبکارانه خطاب به مرتس مدعی شد: صدراعظم آلمان باید سرش را پایین بیندازد و هزار بار به نام آلمان عذرخواهی کند.

دولت آلمان ساعاتی پیش اعلام کرد که مرتس در تماس تلفنی با بنیامین نتانیاهو، نخست‌وزیر رژیم صهیونیستی، از وی خواسته که درگیری‌ها در لبنان را متوقف و گفتگوهای صلح با دولت بیروت را آغاز کند.

