حمایت گسترده مردم اروپا از تعلیق شراکت با تل آویو

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از النشره، یک کارزار مردمی که خواستار تعلیق کامل توافق شراکت اتحادیه اروپا و رژیم صهیونیستی است، تنها در سه ماه از زمان آغاز آن، از یک میلیون امضا فراتر رفته است.
طبق صفحه ابتکارات شهروندان کمیسیون اروپا، تعداد امضاها تا اوایل صبح سهشنبه به ۱,۰۰۷,۳۳۱ رسید که از حداقل الزام یک میلیون امضای معتبر برای تصویب رسمی این ابتکار، مشروط بر اینکه الزامات قانونی را در حداقل هفت کشور عضو برآورده کند، فراتر رفته است.
این نشان دهنده نارضایتی فزاینده در افکار عمومی اروپا نسبت به سیاستهای رژیم صهیونیستی است با توجه به جنگ نسلکشی و نقض شدید حقوق بشر در نوار غزه است که به طور گسترده به عنوان جنایتکارانه توصیف میشوند.
این کارزار که رسماً در ۱۳ ژانویه ۲۰۲۶ آغاز شد و طبق معیارهای رسمی کمیسیون اروپا راهاندازی شده، نشان دهنده علاقه و مشارکت گسترده شهروندان اروپایی در حمایت از حقوق فلسطینیان و فشار بر سیاستهای اسرائیل است.
طبق قوانین اتحادیه اروپا، برای اینکه یک طومار بتواند به نتیجه برسد، باید طی یک سال حداقل یک میلیون امضا از شهروندان دست کم هشت کشور عضو دریافت می کرد تا کمیسیون اروپایی موظف شود آن را در دستور کار شورای رهبران اتحادیه اروپا قرار دهد و هم اکنون با گذشت سه ماه از راه اندازی از مرز یک میلیون امضا عبور کرده است.
این مکانیزم از ابزارهای دموکراتیک برای رصد و دخالت مستقیم شهروندان در تصمیمگیریهای کلان اتحادیه اروپا محسوب میشود و امکان تبدیل حمایت مردمی به اقدام سیاسی را فراهم میکند.
طومار حاضر خواستار تعلیق کامل توافق شراکت اتحادیه اروپا با رژیم صهیونیستی است و تاکید دارد که این رژیم مسئول سطح بیسابقهای از کشتار و مجروحیت غیرنظامیان، آوارگی گسترده و تخریب هدفمند بیمارستانها و زیرساختهای پزشکی در غزه است. همچنین محاصره شدید کمکهای انسانی از سوی رژیم اشغالگر، که میتواند به عنوان «ابزار گرسنگی» در جنگ محسوب شود، موجب وخامت شرایط انسانی فلسطینیان شده است.
این آمار نشان میدهد که حمایت از حقوق فلسطینیان در سراسر قاره اروپا گسترده و جدی است و شهروندان به شکل فعال خواستار فشار بر رژیم صهیونیستی برای تغییر سیاستهای غیرانسانی آن هستند.
کارزار جمعآوری امضاها نشان میدهد که روایت فلسطین در اروپا تثبیت شده و حمایت مردمی از حقوق فلسطینیان در حال تبدیل شدن به یک جریان سیاسی تأثیرگذار است.
این روند میتواند فشار قابل توجهی بر رژیم صهیونیستی و سیاستهای آن برای رعایت حقوق بشر وارد کند و بر آینده تصمیمگیریهای اتحادیه اروپا درباره روابط با رژیم صهیونیستی تأثیرگذار باشد.
با ادامه روند جمعآوری امضاها و رسیدن به هدف نهایی، این طومار میتواند نمونهای از تبدیل مشارکت مدنی به فشار سیاسی واقعی در سطح بینالمللی باشد و نشان دهد که ملتهای اروپایی خواستار عدالت و پاسخگویی رژیم صهیونیستی در قبال اقداماتش علیه فلسطینیان هستند..
