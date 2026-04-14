ترافیک سنگین در محورهای شمالی کشور

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ سیاوش محبی، جانشین پلیس راه راهور فراجا، با اعلام آخرین وضعیت ترافیکی جادههای کشور اظهار کرد: در حال حاضر ترافیک در آزادراه تهران–شمال مسیر جنوب به شمال، بهویژه در محدوده تونل شماره ۱۸ و انتهای آزادراه، سنگین گزارش شده است.
وی افزود: در محور چالوس نیز در مسیر جنوب به شمال، حدفاصل پل زنگوله تا سیاهبیشه و همچنین در محدودههای ولیآباد، هرازچم و دزدبن، ترافیک سنگین جریان دارد.
همچنین محور هراز در مسیر جنوب به شمال، بهخصوص در محدودههای گزنک و سهراهی چلاو با ترافیک سنگین مواجه است.
جانشین پلیس راه راهور فراجا ادامه داد: تردد در محورهای فیروزکوه، محور قدیم تهران–بومهن، آزادراه تهران–پردیس و آزادراه قزوین–رشت در مسیر رفت و برگشت روان گزارش شده و همچنین در مسیر شمال به جنوب محورهای چالوس، هراز و آزادراه تهران–شمال نیز ترافیک روان است.
سرهنگ محبی در خصوص وضعیت جوی محورهای شمالی گفت: محور چالوس دارای بارش پراکنده برف و باران همراه با مهگرفتگی در ارتفاعات است و در محور فیروزکوه نیز مهگرفتگی در ارتفاعات گزارش شده است. سایر محورهای شمالی فاقد مداخلات جوی هستند.
وی با اشاره به وضعیت جوی سایر استانها افزود: در برخی محورهای استانهای آذربایجان غربی، آذربایجان شرقی، اردبیل، کردستان، مازندران و گلستان بارش برف و باران جریان دارد و در برخی از محورهای استان گیلان نیز بارش باران گزارش شده است.
جانشین پلیس راه راهور فراجا همچنین از انسداد برخی محورهای شریانی خبر داد و گفت: محور قدیم بستانآباد–میانه در حدفاصل قرهچمن تا میانه مسدود است و تردد از مسیر جایگزین قرهچمن–راه فرعی هشترود–میانه انجام میشود. همچنین آزادراه تبریز–زنجان در حدفاصل عزیزکندی تا قویونقشلاقی در هر دو مسیر رفت و برگشت مسدود بوده و تردد از مسیرهای جایگزین هدایت میشود.
وی ادامه داد: کمربندی شرقی شهر کرمانشاه نیز در هر دو مسیر مسدود است و تردد از داخل شهر و کمربندی غربی انجام میشود. همچنین محور پاتاوه–دهدشت بهعنوان محور غیرشریانی مسدود اعلام شده است.
سرهنگ محبی در پایان خاطرنشان کرد: برخی محورهای کشور از جمله گنجنامه–تویسرکان، سروآباد–پاوه (گردنه تته)، سیسخت–پادنا و وازک–بلده نیز به دلیل شرایط فصلی تا اطلاع ثانوی مسدود هستند و رانندگان پیش از سفر حتماً از آخرین وضعیت جادهها اطلاع کسب کنند.
