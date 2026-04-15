وضعیت ترافیک امروز تهران چگونه است؟

به گزارش خبرگزاری مهر، مرکز جامع اطلاع رسانی پلیس راهنمایی و رانندگی تهران بزرگ اعلام کرد: ترافیک صبحگاهی در مسیر غرب به شرق، بزرگراه های حکیم از شقایق تا پل شیخ فضل الله نوری، آبشناسان از سردار جنگل تا بزرگراه اشرفی اصفهانی، لشگری از تهرانسر تا فرودگاه مهرآباد و بزرگراه شهید همت از شهید باکری تا خیابان گاندی کم کم در حال شکل گیری است.

مسیر شرق به غرب بزرگراه های صدر از شهید صیاد شیرازی تا مدرس، شهید سلیمانی از امام علی (ع) تا پل سید خندان، زین الدین از شمیران نو تا شهید صیاد شیرازی و شهید بابایی از بلوار هنگام تا پل امام علی (ع)، ترافیک در حال شکل گرفتن است.

مسیر جنوب به شمال بزرگراه های نواب صفوی از ۹دی تا تونل توحید، بسیج بالاتر ازسه راه افسریه تا قصر فیروزه، شیخ فضل الله نوری از پل جناح تا پل جلال آل احمد نیز ترافیک در حال شکل گیری است.

پلیس راهور تهران بزرگ توصیه کرد: تجربه نشان می‌دهد سرعت زیاد و شتاب زدگی در رانندگی احتمال وقوع سوانح و به دنبال آن صدمات و تلفات ناشی از تصادفات را افزایش می دهد رانندگان محترم همواره با سرعت مطمئنه رانندگی کنید تا بتوانید در شرایط خطر از وقوع حادثه جلوگیری کنید.