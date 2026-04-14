به گزارش خبرگزاری مهر، مرکز مدیریت راه‌های کشور از اعمال محدودیت‌های ترافیکی در برخی محورهای مواصلاتی کشور از روز دوشنبه (۲۴ فروردین‌) تا روز شنبه (۲۹ فروردین‌) خبر داد.

بر اساس این اطلاعیه، تردد موتورسیکلت‌ها (به‌استثنای موتورسیکلت‌های انتظامی و امدادی) از ساعت ۱۲ روز دوشنبه ۲۴ فروردین تا ساعت ۶ صبح روز شنبه ۲۹ فروردین‌ماه در محورهای کرج - چالوس، هراز، فیروزکوه و مسیر تهران - سمنان - مشهد و بالعکس ممنوع خواهد بود.

همچنین تردد انواع تریلر، کامیون و کامیونت در محور کرج - چالوس و بالعکس همچنان ممنوع است و در روزهای دوشنبه تا پنجشنبه (۲۷ فروردین‌) در صورت افزایش حجم ترافیک و به تشخیص مأموران پلیس راه، محدودیت‌های مقطعی یک‌طرفه در این محور اعمال می‌شود.

در ادامه این گزارش آمده است: در روزهای جمعه (۲۸ فروردین) و شنبه (۲۹ فروردین‌) از ساعت ۱۱، تردد از ابتدای آزادراه تهران - شمال به مقصد چالوس محدود شده و از ساعت ۱۲ از محدوده پل زنگوله (انتهای دهانه شمالی تونل البرز) به سمت چالوس، مسیر به‌طور کامل مسدود خواهد شد.

بر همین اساس، از ساعت ۱۴ همان روز مسیر مرزن‌آباد به سمت تهران (شمال به جنوب) به‌صورت یک‌طرفه برقرار می‌شود و با پایان اجرای این طرح، از ساعت ۲۴ تردد در مسیرهای رفت و برگشت حدفاصل پل زنگوله تا مرزن‌آباد از سر گرفته خواهد شد. البته در صورت کاهش حجم ترافیک، امکان پایان زودتر طرح وجود دارد.

گفتنی است تردد در جاده قدیم کرج - چالوس تا محدوده پل زنگوله برای ساکنان محلی آزاد بوده، اما در زمان اجرای محدودیت‌های جنوب به شمال، تردد خودروهای عازم چالوس از میدان امیرکبیر ممنوع خواهد بود.

در محور هراز نیز تردد تریلرها همچنان ممنوع است و عبور کامیون و کامیونت (به‌جز حاملان مواد سوختی و فاسدشدنی) از ساعت ۸ تا ۲۴ در روزهای سه‌شنبه (۲۵ فروردین)، چهارشنبه (۲۶ فروردین) و جمعه (۲۸ فروردین) ممنوع اعلام شده است.

همچنین در صورت افزایش حجم ترافیک، محدودیت یک‌طرفه مقطعی در روزهای سه‌شنبه، جمعه و شنبه در محدوده پلور تا پلیس‌راه لاریجان و بالعکس اعمال خواهد شد.

بر پایه این گزارش، در محور فشم نیز از ساعت ۱۷ تا ۲۰ در روزهای سه‌شنبه و جمعه، محدودیت تردد یک‌طرفه از انتهای محور پل حاجی‌آباد یا پیچ کلیکان (ابتدای پیچ آریانا) به سمت خروجی فشم اجرا می‌شود.