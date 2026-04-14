کشف ۱۹۳ خودروی مسروقه در پایتخت از ابتدای جنگ رمضان توسط پلیس

به گزارش خبرگزاری مهر، سردار علی ولیپور گودرزی، رئیس پلیس آگاهی تهران بزرگ، اظهار کرد: رویکرد اصلی پلیس آگاهی تهران بزرگ، مقابله با انواع جرایم سرقت و بهویژه کشف و استرداد اموال مسروقه به شهروندان است.
وی افزود: کارآگاهان مجرب این پلیس با بهکارگیری تمام ظرفیتهای خود از ابتدای جنگ رمضان، بهصورت شبانهروزی و در قالب عملیاتهای کارآگاهی و انتظامی موفق شدند بیش از ۳۹۴ مورد از اموال مسروقه را از چنگ سارقان و تبهکاران خارج کنند.
سردار گودرزی در ادامه اشاره کرد: بخش قابلتوجهی از این کشفیات مربوط به وسایل نقلیه است؛ از این تعداد، ۱۹۳ دستگاه خودرو، ۱۰۳ دستگاه موتورسیکلت و ۴۸ دستگاه تلفن همراه کشف شده است. همچنین لوازم و محتویات خودرو و منزل نیز در این عملیاتها کشف شدهاند.
در پایان، رئیس پلیس آگاهی پایتخت خاطرنشان کرد: تمامی اموال کشفشده با هماهنگی مقام قضایی و دعوت از مالباختگان، بلافاصله به آنان تحویل داده شده است.
وی در پایان مجدداً به افرادی که در سودای اقدام مجرمانه هستند هشدار داد : خط قرمز پلیس، حفظ امنیت و آرامش شهروندان است. هرگونه اقدام مجرمانه در جامعه ، با اقدام فوری و قاطع پلیس مواجه میشود و سارقان باید بدانند که هیچکس از چنگال عدالت گریز نخواهد داشت.
