۲۵ فروردین ۱۴۰۵، ۰:۲۰

ادامه حملات ترکیبی حزب‌الله به مواضع ارتش رژیم صهیونیستی

حزب الله لبنان از حملات موشکی و پهپادی به مواضع مختلف ارتش رژیم صهیونیستی خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شبکه الجزیره، مقاومت اسلامی لبنان در بیانیه‌ای اعلام کرد که با استفاده از موشک و پهپاد انتحاری، دو تجمع نظامیان ارتش رژیم صهیونیستی را در پایگاه‌های «حانیتا» و «المالکیه» هدف قرار داده است.

این گروه همچنین اعلام کرد: تجمع نیروها و تجهیزات ارتش دشمن اسرائیلی را در جنوب شهرک "مرکبا" و در منطقه "العقبه" در شهرک "عین ابل" و شرق شهر "بنت جبیل" و در شهرک "رشاف" هدف حملات موشکی قرار دادیم.

همزمان، جبهه داخلی رژیم صهیونیستی گزارش داد که به دنبال شلیک موشک و نفوذ پهپادهای مقاومت، آژیر هشدار در بخش شرقی مرز مشترک سرزمین های اشغالی با لبنان به صدا درآمده است.

