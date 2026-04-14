«سکوی پرش به آغوش خدا» راهی بازار نشر شد

به گزارش خبرگزاری مهر، این کتاب که قرابت بسیار زیادی با احوال امروز ما دارد، مفهوم عمیق و چند لایه «رنج» را به عنوان موضوع محوری خود انتخاب کرده و حول آن مساله‌های زیادی را با مخاطبش در میان می‌گذارد. نویسندگان دغدغه مند این کتاب که پیشتر ۳ جلد دیگر را برای معرفی نظام حقیقی دنیا و بهره مندی درست انسان از آن راهی کتابخانه‌های انتشارات جمکران کرده بودند، حالا با جلد چهارم، دست روی جراحت همیشگی بشر گذاشته‌اند.

رنج، سوال همیشگی همه انسان‌ها بوده است. رنجی که گاهی بنظر می‌رسد به اندازه و با عدالت هم در دنیا تقسیم نشده و طبق مثال خود کتاب، همین یهود خون ریز، با وجود این همه پستی و وحشی گری، بیشترین امکانات جهان را در اختیار خودش دارد، پس عدالت خدا در رنج و بلای بشر به چه معناست؟ کتاب به زبانی روان و در عین علمی بودن، این سوال و بسیاری سوال دیگر را پاسخ می‌دهد.

همچنین در این کتاب می‌بینیم که ما آدم‌های عادی چطور تلاش می‌کنیم رنج را دور بزنیم و ناموفق مانده‌ایم. شاید اساسا این رنجی که ما درک می‌کنیم «سکوی پرش به آغوش خدا» نیست و نیاز است دوباره و چند باره به مفهوم رنج برگردیم و آنرا بررسی کنیم. کاری که کتاب به ما کمک می‌کند با سوال وجواب و منطق درست انجام دهیم. حتی کتاب در فصلی به سختی‌های ناشی از غیبت و مدرنیته می‌پردازد و معلوم می‌شود که برخی رنج‌ها ریشه بزرگی در دنیا دارد و حل آنها نیز راه حل عمیقی می‌طلبد که شاید در گذر عمر فراموشمان شده است. این چهار جلدی حالا یک هدیه کامل به هر مسلمان پرسشگری است که می‌خواهد نظام دنیا و انسان ساز خداوند را به درستی درک کند و سبک زندگی دینی‌اش را نه با اصول پراکنده بلکه با یک نظام ساختارمند از نو بسازد.

در بخشی از کتاب می‌خوانیم:

امان از بلاهای تکراری و بی‌فایده مریضی‌های مزمن همسر بد و بچه ناصالح یا مشکلات مالی پی در پی. گاهی حس می‌کنم خدا انگشتش را روی یک نقطه گذاشته و برنمی‌دارد. نمی‌دانم تجربه‌اش را دارید یا نه ولی اگر روی یک نقطه از بدنتان انگشت بگذارند و برندارند بعد از چند مدت این انگشت چند گرممی انگار می‌شود وزنه چند تنی.

کتاب «سکوی پرش به آغوش خدا» به قلم فرزاد یوسفی و وحید لحمی در ۴۷۶صفحه در انتشارات جمکران منتشر شده است.