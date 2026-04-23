به گزارش خبرنگار مهر، با توجه به شرایط ناشی از جنگ تحمیلی سوم و جنگ رمضان که پیش از نوروز و همچنین در آستانه نمایشگاه بینالمللی کتاب تهران رخ داد، فضای عمومی نشر نیز همچون دیگر حوزههای اقتصادی و فرهنگی تحت تأثیر قرار گرفته است.
در همین راستا، انتشارات جمکران اعلام کرده است که تلاش کرده خود را با شرایط جدید و نیازهای مخاطبان تطبیق دهد و تولید آثار را متناسب با این فضا ادامه دهد. این ناشر همچنین بر تقویت بسترهای ارتباطی در پیامرسانهای داخلی از جمله ایتا و بله تأکید داشته و هدف خود را حفظ ارتباط مستمر با مخاطبان عنوان کرده است.
در بخش دیگر از صحبتهای مسئولان این نشر، نمایشگاه بینالمللی کتاب تهران بهعنوان «بهار کتاب» و یکی از مهمترین رویدادهای فرهنگی کشور و منطقه مورد توجه قرار گرفته است. این انتشارات ابراز امیدواری کرده که شرایط لازم برای برگزاری حضوری این رویداد فراهم شود.
با این حال، انتشارات جمکران تأکید کرده است که ارتباط با مخاطبان صرفاً محدود به رویدادهای حضوری نبوده و از طریق کانالهای مجازی، وبسایت و فروشگاههای رسمی، روند معرفی و عرضه آثار بهصورت مستمر ادامه داشته است.
