به گزارش خبرنگار مهر، اولین دوره مطالعاتی خوانش جمعی انتشارات کتاب جمکران با محوریت کتاب «قوم برگزیده: بنیادهای نظری انقلاب اسلامی در قرآن» تحت اشراف حجت‌الاسلام غلامرضا قاسمیان و با حضور مؤلفین اثر، حمیدرضا رشدی، ️سید محمد جعفری‌نژاد و ️وحید ولوی از سه‌شنبه ۱۵ اردیبهشت ۱۴۰۵ بمدت ۱۰ روز برگزار می‌شود.

در دوره مطالعاتی با محوریت این کتاب که بصورت مجازی در بستر پیامرسان ایتا برگزار خواهد شد، مخاطبین دوره هر شب یک فصل از کتاب را مطالعه می‌کنند و با حضور نویسندگان اثر به بحث و تبادل نظر درباره آن فصل می‌پردازند.

هم‌چنین نشست افتتاحیه این دوره یکشنبه ۱۳ اردیبهشت با حضور حجت الاسلام استاد قاسمیان در دفتر انتشارات کتاب جمکران با حضور مخاطبین این دوره و با موضوع تبیین کلی کتاب و معرفی دوره برگزاری خواهد شد.

«قوم برگزیده» تعبیری است برآمده از قرآن، که در آیات متعدد به قوم بنی اسرائیل و امت اسلام نسبت داده شده است. حقیقت برگزیدگی بر خلاف اعتقاد یهودیان، نشانه برتری ذاتی نیست؛ بلکه ماموریتی الهی است که خداوند متعال پس از کسب شایستگی به یک قوم اعطا می کند. آن گاه این «قوم برگزیده» است که با راهبری امام خویش، باید صبورانه به میدان جهاد بر ضد طاغوت وارد شود تا واسطه هدایت سایر مردم و بسترساز تحقق دولت جهانی حق گردد. این کتاب، پژوهشی قرآنی است که با تبیین دقیق معنای برگزیدگی، تصویری روشن از مسیر قوم برگزیده و ماموریت الهی آن نشان می دهد.

علاقه‌مندان برای کسب اطلاعات بیشتر و شرکت در این دوره می‌توانند در پیامرسان ایتا یا بله به نام کاربری Andishkade_M ارسال کنند.